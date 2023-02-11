"Сигнал тревоги": в Европе слишком мало современных танков, которые можно передать Украине, — СМИ

По словам журналистов, на складах в Европе находится более 2000 Leopard 2, но далеко не все европейские государства пока согласились отправить значительное количество танков Украине.

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С тех пор как в прошлом месяце Берлин согласился отправить Украине танки Leopard и разрешил это делать другим странам, только одно государство в Европе согласилась направить значительный контингент. Об этом пишет издание Wall Street Journal.

В материале сказано, что у аналитиков есть сомнения в том, что в Украину вовремя приедет достаточное количество танков. Так, страны-члены НАТО имеют меньше боеспособных танков, которые можно выделить Украине, чем предполагалось. На складах в Европе находится более 2000 Leopard 2, но далеко не все европейские государства пока согласились отправить значительное количество танков.

"Тот факт, что боевых танков так мало и что они настолько несовместимы друг с другом, следует воспринимать в Европе как сигнал тревоги", — сказал Нико Ланге, бывший высокопоставленный чиновник министерства обороны в правительстве Германии, а ныне старший научный сотрудник Мюнхенская конференция по безопасности.

Издание пишет, что, к примеру, Великобритания и Франция имеют самые большие вооруженные силы среди европейских стран НАТО. У них в распоряжении около 220 танков у каждой, однако непонятно – сколько из них действительно находятся в боеспособном состоянии. Примерно такое же количество танков есть в Германии.

"Германии, вероятно, придется внести наибольший вклад в европейскую танковую инициативу, потому что у нее самый большой совокупный парк, принадлежащий промышленности и вооруженным силам среди стран, желающих участвовать", — сказала Минна Аландер, научный сотрудник Финского института международных дел.

По ее словам, у большинства европейских стран либо недостаточно танков, либо у них есть свои ограничения из-за своих потребностей по безопасности.

Ранее Фокус писал, что по информации СМИ, российские военнослужащие гибнут быстрее, чем аналитики могут подсчитать. По словам журналиста "Медиазоны" Максима Литаврина, за последние две-три недели количество сообщений о погибших заметно возросло. Работники СМИ не справляются с подсчетом и привлекают к этой работе волонтеров.

Еще напомним, что в NYT назвали, где ВСУ могут начать контрнаступление. Журналисты отмечают, что РФ укрепляет свои позиции по всей линии фронта, но Мелитополь слишком важен для оккупантов как логистический узел, поэтому ВСУ, вероятно, атакуют там.