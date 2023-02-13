Германия начала обучать украинских военных на танках Leopard, а в Австрии отказались

В австрийском Минобороны не собираются менять свои планы и продолжат действовать в рамках своих законов. В ФРГ же пообещали подготовить бойцов за считанные недели.

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Австрия не планирует обучать украинских военных на танках Leopard 2. Об этом заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер в письменном заявлении для Ö1 Morgenjournal, пишет Kurier.

В правительстве Австрии отметили, что пока что не хотят этого делать и никаких планов по обучению военных из Украины у них нет.

"Это было суверенное решение каждого государства поддерживать Украину в рамках своих законов", — говорится в сообщении.

При этом на австрийских танках Leopard 2 сейчас проходят обучение иностранные солдаты. В частности речь идет про бойцов из стран НАТО Венгрии и Чехии.

У Австрии есть только один танковый батальон из 48 боевых танков Leopard 2, который сейчас базируется в Уэльсе.

Будут ли пересматривать планы касаемо обучения украинских военных в Минобороны Австрии не сообщали.

Тем временем в Германию уже прибыли первые группы украинских солдат для обучения, которое уже началось. Оно проходит на военном полигоне в Нижне-Саксонском городе Мунстер, о чем сообщила спикер министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.

"Курсы будут ускоренными и займут всего 6-8 недель. Обычно подготовка занимает несколько лет", — говорится в публикации.

11 февраля издание Wall Street Journal сообщило, что на складах в Европе находится более 2000 Leopard 2, но далеко не все европейские государства пока согласились отправить значительное количество танков Украине.

9 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что передача танков Abrams займет "некоторое время", зато Leopard должны прибыть в страну задолго до наступления лета.