Польша готовится передать Украине 74 танка: какие машины получат ВСУ

Украинскую армию усилят не только советскими Т-72, но и глубоко модернизированными польскими PT-91 Twardy и немецкими Leopard 2.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для нужд украинской армии передадут 74 танка. Об этом стало известно из совместной пресс-конференции со шведским главой правительства.

Украинскую армию усилят 14 танками Leopard 2A4, а также 30 Т-72 и 30 PT-91 Twardy. Последняя машина — это польская глубокая модернизация Т-72. По словам Моравецкого, с 24 февраля 2022 года они передали Украине 250 танков.

Также он выразил надежду, что Швеция присоединится к танковой коалиции.

"Конечно, когда дело доходит до танков, я верю, что коалиция пожертвований танков Leopard будет расти. Я надеюсь, что Швеция, у которой более 100 Leopard, также сможет передать часть из них Украине", — заявил Моравецкий.

Ныне украинские танковые экипажи уже находятся в Польше и осваивают немецкие Leopard 2. Украинские военные позитивно отзываются о немецких машинах и говорят, что они помогут спасти много жизней солдат. Обучение продлится около 10 недель. В день военные тренируются по 10-12 часов. Всего в Польшу прибыло 105 танкистов.

Напомним, 9 февраля Моравецкий заявил, что Польша передаст истребители F-16, но не одной из первых, так как у них недостаточный парк боевой авиации.

13 февраля стало известно, что Австрия отказалась обучать украинских танкистов на танках Leopard. Свое решение они называются нейтралитетом.