"Треба кілька місяців": Резніков озвучив терміни нового контрнаступу ЗСУ

Важка техніка, за словами глави Міноборони, прибуде в Україну із затримкою, оскільки екіпажу доведеться пройти навчання і відпрацювати взаємодію.

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Терміни початку контрнаступу Сил оборони України безпосередньо залежать від постачання західного озброєння і прибуття навченого екіпажу. Про це глава Міноборони Олексій Резніков розповів в інтерв'ю "Укрінформу", яке було опубліковано 15 лютого.

За його словами, під час засідання союзників у форматі "Рамштайн" було озвучено конкретні терміни постачання західного озброєння в Україну.

Однак, як попереджає Олексій Резніков, прибуття важкої техніки може затягнутися на кілька місяців, оскільки екіпаж має пройти відповідне навчання.

"Техніка не може зайти просто так. Наші екіпажі — неважливо, артилерійські, танкові, на Bradley, на Mastiff або на Stryker, — повинні підготуватися. І не просто як сам собою екіпаж, але й у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону, і так далі. Тому що перед ними мета — виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом. І це завдання спрямоване насамперед на деокупацію тимчасово окупованих територій України", — продовжив голова Міноборони у спілкуванні із журналістами.

Резніков зазначив, що навчання, відпрацювання взаємодій і прибуття техніки в Україну може тривати кілька місяців. А проведення контрнаступу Сил оборони України за участю західного озброєння здійснюватиметься за рішенням Генштабу ЗСУ.

Глава міністерства зазначив, що дискусії про можливе надання Києву бойової авіації продовжуються.

"Сьогодні (15 лютого — ред.) у мене не одна двостороння зустріч, і завтра теж пройде багато зустрічей на полях Рамштайну. Ми спілкуватимемося з міністрами оборони окремих країн НАТО. Але якою буде основна авіаційна платформа — час покаже", — резюмував Резніков в інтерв'ю "Укрінформу".

Днем раніше, 14 лютого, голова Пентагону Ллойд Остін у межах засідання "Рамштайн-9" заявив, що союзники допоможуть Україні розпочати весняний масштабний контрнаступ.

Декількома днями раніше видання The NYT, коментуючи можливий новий контрнаступ України, спрогнозувало, що ЗСУ можуть завдати удару по позиціях ЗС РФ у Мелітополі, який є важливим логістичним вузлом.