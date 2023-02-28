В Черном море нужно освободить более 70 000 кв. км, - командующий ВМС Украины

Алексей Неижпапа заявил, что в начале полномасштабного вторжения российские военные корабли были видны из Одессы невооруженным взглядом, а сейчас не подходят близко к побережью.

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На данный момент 25 000 квадратных километров украинского Черного моря находится в серой зоне. Освободить нужно более 70 000 кв. километров. Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Российские корабли не заходят на территорию Черного моря в районе около 25 000 квадратных километров из-за опасений быть уничтоженным. По словам Неижпапы, эта область сопоставима по размерам Одесской или Харьковской областей. Всего общеэкономическая зона Украины в Черном море составляет более 70 000 квадратных километров, которые необходимо освободить.

Также вице-адмирал отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения российские корабли были недалеко от Одессы. Судна были видны невооруженным глазом. Теперь военные корабли не подходят к контролируемым Украиной берегам.

"Вооруженные силы Украины обязательно продолжат освобождение оккупированных территорий как на суше, так и в море", — заявил Неижпапа.

Он заявил, что 2023 год станет годом расплаты, а 2022 был годом несломленности. При помощи украинских военных и западных партнеров Украина сможет победить российских оккупантов, вернув все территории и на воде.

Напомним, 23 февраля в ВМС Украины заявили, что украинский флот по итогам года усилился в несколько раз. Соотношение сил с 1 к 12 уменьшился до 1 к 4.

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