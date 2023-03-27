Нужны более дальнобойные Harpoon: Неижпапа рассказал, как бороться против кораблей ВМФ РФ

Российские военные корабли не приближаются к украинским берегам, однако, как отмечает командующий ВМС Украины, они все еще могут наносить удары "Калибрами" по городам вне досягаемости средств поражения.

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Командующий Военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что для борьбы против российских военных кораблей на большей дистанции необходимы дальнобойные противокорабельные ракеты Harpoon. Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Times, опубликованное 26 марта.

Для защиты украинского гражданского населения необходимо нейтрализовать российские силы, запускающие крылатые ракеты "Калибр". В настоящее время военные корабли ВМС РФ в Черном море не приближаются к береговой линии Украины, однако враг может запускать ракеты вне досягаемости украинских средств поражения.

"Россияне используют аннексированный Крым и двигаются вдоль всего побережья, выбирая позиции для нанесения ударов ракетами "Калибр" по украинским городам вне зоны действия наших систем. Вот почему нам нужны ракеты большей дальности, например Harpoon Block II, чтобы уничтожить эти корабли", — объяснил Неижпапа.

Также он добавил, что самой главной угрозой является то, что российские войска имеют преимущество в воздухе над Черным морем. Самолеты врага круглосуточно несут боевое дежурство, поэтому ВСУ необходимы новые самолеты, чтобы завоевать господство не только в воздухе над землей, но и над морем.

Напомним, 28 февраля Алексей Неижпапа сообщил, что в Черном море нужно деоккупировать более 70 тысяч квадратных километров.

23 февраля в ВМС Украины заявили, что украинский флот усилился в несколько раз. Соотношение сил было 1:12 в российскую сторону, а сейчас 1 к 4.