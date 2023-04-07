"Калібри" закінчуються: запаси деяких ракет РФ "схудли" на 90%, — Forbes (інфографіка)

Журналісти дійшли висновку, що обстріл України став найдорожчою ракетною операцією у сучасній історії. Росія вже використала близько 2475 ракет далекого радіуса дії й ще 2300 — ближнього радіуса.

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З початку війни Росія використала для обстрілу України близько 4750 ракет різного радіусу дії. Про це пише Forbes у статті, опублікованій 5 квітня.

Журналісти з'ясували, що через брак "Калібрів" та Х-555/Х-101 Кремль змушений використовувати дорогі "Кинджали" Х-47, неточні Х-22, а також значно знижувати інтенсивність своїх ударів.

"Перевага Росії в наявності ракет великої та середньої дальності була однією з основних. На початку війни українські збройні сили були обмежені дальністю дії старих радянських систем "Точка-У" (120 км), тоді як Росія могла обстрілювати всю територію України та мала на озброєнні тисячі ракет", — пишуть журналісти Forbes.

Як рахували ракети

Видання зібрало дані з листопадового та січневого звітів міністра оборони України Олексія Резнікова, а також проаналізувало звіти командування ВПС України про ракетні атаки та визначило, скільки ракет залишилося в Росії та вартість тих, що використовувалися для обстрілу України.

Скільки ракет залишилося у Росії

За версією видання Forbes, з початку повномасштабного вторгнення Росія використала майже всі ракети "Калібр" та Х555/101, які залишилися у розпорядженні російських Військово-космічних сил. Це, ймовірно, є основною причиною використання дорожчих ракет Х-47 "Кинджал".

Фото: Forbes

Станом на 3 січня у Росії залишилося лише 59 ракет "Калібр", за словами міністра оборони України Олексія Резнікова. Раніше Росія виготовляла близько 15 ракет "Калібр" на місяць. Наразі Кремль використовує приблизно стільки ж для завдання ударів по Україні (44 ракети в період з 3 січня по 30 березня).

За 13 місяців війни запаси російських ракет Х555/101 також сильно "схудли" більш ніж на 90%.

"Масштаб проблем Росії підтверджується статистикою: останніми місяцями інтенсивність обстрілів різко знизилася, ймовірно, через труднощі з виробництвом нових ракет, спричинених санкціями на електронні компоненти", — вважають журналісти.

При цьому Росія все ще має тисячі ракет малої дальності С-300, які можуть вражати цілі на відстані до 200 кілометрів і знищувати прифронтові міста.

Скільки ракет може виробляти Росія

Нині Росія здатна виробляти лише близько 50 ракет дальнього радіуса дії на місяць. І для того, щоб створити запас, росіянам необхідно використовувати менше ракет, ніж вони можуть зробити.

Тому цілком можливо, що Росія обмежить використання ракет влітку, щоб створити запас наступної зими. Або вона може взагалі відмовитися від ідеї вдарити по енергетичній інфраструктурі України та змінити свою ракетну тактику, обравши нові пріоритети.

Скільки Росія витратила на ракетні удари

З початку повномасштабного вторгнення Росія використала для обстрілу України близько 2475 ракет далекого радіусу дії вартістю $12,5 млрд і близько 2300 ракет ближнього радіуса дії вартістю $3,5 млрд.

Для порівняння, Сполучені Штати використали ракети вартістю близько $1 мільярда для бомбардування Іраку у 2003 році. Майже таку суму США витратили на ракетний удар по Іраку в 1991 році під час операції "Буря в пустелі".

Для боротьби з Ісламською державою в Сирії та Іраку США витрачали близько $10 мільйонів на день на ракетні та повітряні удари. Це вчетверо менше, ніж у середньому витрачає Російська Федерація.

"Таким чином, обстріл України став однією з найдорожчих ракетних кампаній у сучасній історії. Однак, на відміну від операцій США та їхніх союзників, вони не забезпечили Росії відчутної переваги на полі бою і не були ефективними для руйнування економіки України", — підсумували журналісти.

Нагадаємо, 5 квітня колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смирнов розповів, що росіяни змінили тактику ракетного обстрілу України. За його словами, у низці міст України стало спокійніше, оскільки окупанти зосередилися на ударах по прифронтових населених пунктах.

Раніше, 4 квітня, стало відомо, що через війну в Україні Нідерланди закуповують ракети для винищувачів, фрегатів та підводних човнів.

Також нагадаємо, 31 березня в ОК "Південь" розповіли, що після вибухів на залізниці в Джанкої, у Чорному морі зменшилася кількість кораблів, які можуть запускати ракети "Калібр".