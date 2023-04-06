Змінюють тактику: експерт розповів, на чому росіяни зосередили ракетні удари (відео)
За словами ексрадника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова, окупанти б'ють по прифронтових містах, оскільки не досягли поставленої мети за минулу зиму.
Росіяни змінили тактику ракетного обстрілу України. Про це 5 квітня розповів колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в інтерв'ю "24 каналу".
За його словами, у низці міст України стало спокійніше, оскільки окупанти зосередилися на ударах по прифронтових населених пунктах.
"Те, що ми бачимо станом на сьогодні — вони дійсно змінюють тактику. Ми бачимо, що вони загострили обстріл саме мирного населення і цивільних будинків у прифронтових містах", — розповів Смірнов.
При цьому Смірнов зазначив, що якщо взимку метою росіян було бити по енергетичній інфраструктурі, то зараз у них немає жодної мети.
Колишній радник міністра внутрішніх справ зазначив, що інформація про те, що росіяни тепер битимуть по мостах, є малоймовірною, оскільки точність їх попадань залишає бажати кращого.
"Одна історія, коли ти стріляєш, наприклад, у підстанцію, яка є досить великою за площею, інша справа — потрапити в міст. Якщо ти не потрапляєш, то [ракета] просто піде у воду. А це ресурс досить обмежений", — розповів Смірнов.
Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що росіяни тримають у Чорному морі 6 кораблів із ракетами "Калібр". Загальний залп може сягати 40 ракет.
Також 5 квітня спікер командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська армія почала масово використовувати керовані авіабомби масою в 500 і більше кілограм. Розробка росіян є аналогом американських JDAM, проте до зими 2023 її не застосовували.
Раніше, 31 березня у ЗСУ розповіли про нову загрозу у вигляді крилатих авіабомб на озброєнні у ЗС РФ. Бомби можуть завдавати серйозної шкоди не лише військовій, а й цивільній інфраструктурі.