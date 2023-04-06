Змінюють тактику: експерт розповів, на чому росіяни зосередили ракетні удари (відео)

За словами ексрадника міністра внутрішніх справ Ростислава Смірнова, окупанти б'ють по прифронтових містах, оскільки не досягли поставленої мети за минулу зиму.

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Росіяни змінили тактику ракетного обстрілу України. Про це 5 квітня розповів колишній радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, у низці міст України стало спокійніше, оскільки окупанти зосередилися на ударах по прифронтових населених пунктах.

"Те, що ми бачимо станом на сьогодні — вони дійсно змінюють тактику. Ми бачимо, що вони загострили обстріл саме мирного населення і цивільних будинків у прифронтових містах", — розповів Смірнов.

При цьому Смірнов зазначив, що якщо взимку метою росіян було бити по енергетичній інфраструктурі, то зараз у них немає жодної мети.

Колишній радник міністра внутрішніх справ зазначив, що інформація про те, що росіяни тепер битимуть по мостах, є малоймовірною, оскільки точність їх попадань залишає бажати кращого.

"Одна історія, коли ти стріляєш, наприклад, у підстанцію, яка є досить великою за площею, інша справа — потрапити в міст. Якщо ти не потрапляєш, то [ракета] просто піде у воду. А це ресурс досить обмежений", — розповів Смірнов.

Нагадаємо, 5 квітня стало відомо, що росіяни тримають у Чорному морі 6 кораблів із ракетами "Калібр". Загальний залп може сягати 40 ракет.

Також 5 квітня спікер командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Російська армія почала масово використовувати керовані авіабомби масою в 500 і більше кілограм. Розробка росіян є аналогом американських JDAM, проте до зими 2023 її не застосовували.

Раніше, 31 березня у ЗСУ розповіли про нову загрозу у вигляді крилатих авіабомб на озброєнні у ЗС РФ. Бомби можуть завдавати серйозної шкоди не лише військовій, а й цивільній інфраструктурі.