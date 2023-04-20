Взрывы в Днепре: в Офисе президента рассказали, что происходит в городе (фото, видео)

В городе прогремело несколько взрывов, после чего глава Офиса президента сообщил о том, что система ПВО сбила иранские дроны Shahed 136, которыми ВС РФ сегодня атаковала Украину.

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Российские военные вечером, 19 апреля атаковали Днепр ударными дронами, и, как сообщают местные паблики, — ракетами. Официальную информацию о ситуации в Днепре 19 апреля обнародовал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак

Воздушную тревогу в Днепре объявили в 19:46.

Первый мощный взрыв горожане услышали около 21:00. Тогда появилась информация о пожаре, который возник на окраине города. Однако причиной инцидента стали не ударные беспилотники или ракеты, а неосторожное обращение с огнем. Сотрудники ГСЧС уже выехали на место событий.

Пожар, который случился в частном доме в пригороде Днепра, местны жители сначала приняли за зарево на месте попадания крылатых ракет

В 22:00 город сотряс еще один сильный взрыв.

По состоянию на сейчас официальная информация о разрушениях, раненых и жертвах не поступала.

Взрывы в Днепре: кто из должностных лиц отреагировал на это

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак разместил в своем телеграм-каналн информацию о том, что происходит в Днепре.

Сначала он просил людей (в том числе и жителей города Днепр) не игнорировать воздушные тревоги. А немного позже написал о том, что в Днепре работает украинская система ПВО, которая может нервировать горожан своими звуками.

В 22:25 Ермак сообщил о том, что в небе над Днепром сбили иранские дроны Shahed 136, которые используют ВС РФ для атаки по Украине.

Заметим, что по состоянию на 23:00 на инцидент в городе не отреагировал ни мэр Борис Филатов, ни глава Днепропетровской области Сергей Лысак.

Напомним, 19 апреля в ВСУ объяснили, почему РФ перестала активно атаковать ракетами Украину. По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, за осень и зиму российские военные практически исчерпали запас высокоточных ракет и готовятся применять для обстрелов в будущем крылатые дозвуковые ракеты Х-50, выпущенные на конвейере еще во времена СССР.

Кроме того, 17 апреля военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины в запасе Роман Свитан спрогнозировал срок массированных ударов ВС РФ по Украине. Россияне могут заготовить около 300 крылатых ракет и до 2 тысяч типа Х-39 и Х-59. К этому надо прибавить риск атак планирующими бомбами.