Ракетный удар ВС РФ по Днепру: погибли женщина и трехлетний ребенок, – Филатов

По данным градоначальника, российская армия убила в городе гражданских людей. Утром местные жители находили на улицах Днепра металлические остатки разорвавшегося боеприпаса.

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Армия России нанесла ракетный удар по Днепру утром 28 апреля. В результате попадания погибла женщина с ребенком, написал в Telegram 28 апреля мэр Днепра Борис Филатов.

"Полночи не сплю. "Высокоточные" пид***сы снова убили в Днепре гражданских людей. Погибла молодая женщина и трехлетний ребенок. Больше без комментариев", — написал он.

Взрывы в Днепре были слышны около 4:30 утра

Местные паблики пишут, что звуки взрывов в Днепре были слышны около 4:30 утра. После взрыва начался пожар, спасатели работают над ликвидацией последствий атаки, отметил канал "Днепр Оперативный".

Жители города находили на улицах Днепра металлические остатки разорвавшегося боеприпаса.

Остатки разорвавшейся российской ракеты назодили на улицах Днепра

Напомним, что российские захватчики 19 апреля нанесли удар по Днепру дронами и ракетами. Первый мощный взрыв услышали примерно в 21:00.

Фокус 7 марта писал о смерти спикера ГСЧС в Днепропетровской области Евгении Дудки после 11 месяцев лечения от попадания ракеты ВС РФ по Днепру в апреле прошлого года.