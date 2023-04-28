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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Ракетный удар ВС РФ по Днепру: погибли женщина и трехлетний ребенок, – Филатов

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Фото: Telegram | В результате попадания снаряда в Днепре есть погибшие

По данным градоначальника, российская армия убила в городе гражданских людей. Утром местные жители находили на улицах Днепра металлические остатки разорвавшегося боеприпаса.

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Армия России нанесла ракетный удар по Днепру утром 28 апреля. В результате попадания погибла женщина с ребенком, написал в Telegram 28 апреля мэр Днепра Борис Филатов.

"Полночи не сплю. "Высокоточные" пид***сы снова убили в Днепре гражданских людей. Погибла молодая женщина и трехлетний ребенок. Больше без комментариев", — написал он.

Взрывы в Днепре были слышны около 4:30 утра

Местные паблики пишут, что звуки взрывов в Днепре были слышны около 4:30 утра. После взрыва начался пожар, спасатели работают над ликвидацией последствий атаки, отметил канал "Днепр Оперативный".

Жители города находили на улицах Днепра металлические остатки разорвавшегося боеприпаса.

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Остатки разорвавшейся российской ракеты назодили на улицах Днепра

Напомним, что российские захватчики 19 апреля нанесли удар по Днепру дронами и ракетами. Первый мощный взрыв услышали примерно в 21:00.

Фокус 7 марта писал о смерти спикера ГСЧС в Днепропетровской области Евгении Дудки после 11 месяцев лечения от попадания ракеты ВС РФ по Днепру в апреле прошлого года.