От травм скончалась спикер ГСЧС Дудка, пострадавшая во время ракетного удара по Днепру

11-месячное лечение последствий тяжелых травм не привело спасательницу к позитивному исходу.

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После 11 месяцев лечения умерла пострадавшая от ракетного удара по Днепру в апреле 2022 года спикер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, которой в этом году исполнилось 32 года. Об этом 7 марта сообщил ее супруг, спасатель Игорь Гетало.

Во время ракетного удара по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года Евгению с тяжелыми травмами спасали местные врачи, затем ее лечение продолжилось в немецкой клинике "Шарите". В феврале 2023 года Евгения вернулась в Украину, поскольку была очень недовольна лечением в клинике в Германии.

"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", — написал супруг Евгении на своей странице в Instagram.

[ + – ] Скриншот из Instagram Игоря Гетало

Еще 21 февраля на своей странице в Instagram Евгения публиковала трепетные слова благодарности своим близким и кругу поддержки.

"Терпение, терпение и еще раз терпение. Скоро все станет на свои места, облака рассеются, выглянет солнце и очередное испытание останется в прошлом", — писала она.

[ + – ] Евгения до последнего момента сохраняла оптимизм

За несколько месяцев время лечения в немецкой клинике Евгения описывала "все круги ада", которые ей прошлось проходить, в своих социальных сетях.

"За реанимацию молчу – спасли. Но в отделении гастроскопии я нахожусь уже 7 месяц и что здесь делают???? А ничего за семь месяцев мне не сделали. Питания нет, медикаментозной поддержки нет. По их мнению все должно заживать само", — делилась откровениями со своими подписчиками.

По ее словам, при появлении новой проблемы со здоровьем врача пришлось ожидать 14 дней. Когда же он пришел, то просто покачал головой и сменил катетер, не сказав при этом ни слова.

Из социальных сетей Дудки известно, что с самого начала российского вторжения в Украину Евгения с супругом приняли решение спасать украинцев и проводили почти круглые сутки на работе.

Напомним, 10 апреля 2022 российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. В результате был практически разрушен аэропорт. В этот момент Евгения вместе со своим мужем исполняла свои служебные обязанности спасателя в аэропорту, где получила тяжелые травмы во время повторного удара РФ.

15 марта 2022 года была совершена ракетная атака РФ на аэропорт Днепра. В результате было разрушено здание терминала и повреждена взлетно-посадочная полоса.