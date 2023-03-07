Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Ракетный удар по Днепру Обстрелы городов Украины

От травм скончалась спикер ГСЧС Дудка, пострадавшая во время ракетного удара по Днепру

Евгения Дудка, спикер ГСЧС, Днепр, ракетный удар, смерть,
Евгения Дудка

11-месячное лечение последствий тяжелых травм не привело спасательницу к позитивному исходу.

Related video

После 11 месяцев лечения умерла пострадавшая от ракетного удара по Днепру в апреле 2022 года спикер Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области Евгения Дудка, которой в этом году исполнилось 32 года. Об этом 7 марта сообщил ее супруг, спасатель Игорь Гетало.

Во время ракетного удара по аэропорту в Днепре 10 апреля 2022 года Евгению с тяжелыми травмами спасали местные врачи, затем ее лечение продолжилось в немецкой клинике "Шарите". В феврале 2023 года Евгения вернулась в Украину, поскольку была очень недовольна лечением в клинике в Германии.

"11 месяцев борьбы. Десятки операций. Но, к сожалению, Богу ты нужна на небесах. Я люблю тебя. Прости меня, что не смог тебя спасти", — написал супруг Евгении на своей странице в Instagram.

Евгения Дудка, спикер ГСЧС Fullscreen
Скриншот из Instagram Игоря Гетало

Еще 21 февраля на своей странице в Instagram Евгения публиковала трепетные слова благодарности своим близким и кругу поддержки.

"Терпение, терпение и еще раз терпение. Скоро все станет на свои места, облака рассеются, выглянет солнце и очередное испытание останется в прошлом", — писала она.

Евгения Дудка, больница, посетители, семья, лечение, ГСЧС, спикер Fullscreen
Евгения до последнего момента сохраняла оптимизм

За несколько месяцев время лечения в немецкой клинике Евгения описывала "все круги ада", которые ей прошлось проходить, в своих социальных сетях.

"За реанимацию молчу – спасли. Но в отделении гастроскопии я нахожусь уже 7 месяц и что здесь делают???? А ничего за семь месяцев мне не сделали. Питания нет, медикаментозной поддержки нет. По их мнению все должно заживать само", — делилась откровениями со своими подписчиками.

По ее словам, при появлении новой проблемы со здоровьем врача пришлось ожидать 14 дней. Когда же он пришел, то просто покачал головой и сменил катетер, не сказав при этом ни слова.

Из социальных сетей Дудки известно, что с самого начала российского вторжения в Украину Евгения с супругом приняли решение спасать украинцев и проводили почти круглые сутки на работе.

Напомним, 10 апреля 2022 российские войска нанесли ракетные удары по Днепропетровщине. В результате был практически разрушен аэропорт. В этот момент Евгения вместе со своим мужем исполняла свои служебные обязанности спасателя в аэропорту, где получила тяжелые травмы во время повторного удара РФ.

15 марта 2022 года была совершена ракетная атака РФ на аэропорт Днепра. В результате было разрушено здание терминала и повреждена взлетно-посадочная полоса.