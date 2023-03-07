Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна Ракетний удар по Дніпру Обстріли міст України

Від травм померла речниця ДСНС Дудка, яка постраждала під час ракетного удару по Дніпру

Євгенія Дудка, спікер ДСНС, Дніпро, ракетний удар, смерть,
Євгенія Дудка

11-місячне лікування наслідків тяжких травм не призвело до позитивного результату.

Related video

Після 11 місяців лікування померла постраждала від ракетного удару по Дніпру в квітні 2022 року речниця Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка, якій цього року виповнилося 32 роки. Про це 7 березня повідомив її чоловік, рятувальник Ігор Гетало.

Під час ракетного удару по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року Євгенію з тяжкими травмами рятували місцеві лікарі, потім лікування продовжилося в німецькій клініці "Шаріте". У лютому 2023 року Євгенія повернулася до України, оскільки була дуже незадоволена лікуванням у клініці в Німеччині.

"11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я люблю тебе. Вибач мене, що не зміг тебе врятувати", — написав чоловік Євгенії на своїй сторінці в Instagram.

Євгенія Дудка, речник ДСНС Fullscreen
Скріншот із Instagram Ігоря Гетало

Ще 21 лютого на своїй сторінці в Instagram Євгенія публікувала трепетні слова подяки своїм близьким та колу підтримки.

"Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Скоро все стане на свої місця, хмари розсіються, вигляне сонце і чергове випробування залишиться в минулому", — писала вона.

Євгенія Дудка, лікарня, відвідувачі, сім'я, лікування, ДСНС, спікер Fullscreen
Євгенія до останнього моменту зберігала оптимізм

За декілька місяців лікування у німецькій клініці Євгенія описувала "всі кола пекла", які їй довелося проходити, у своїх соціальних мережах.

"За реанімацію мовчу – врятували. Але у відділенні гастроскопії я перебуваю вже 7 місяць і що тут роблять???? А нічого за сім місяців мені не зробили. Харчування немає, медикаментозної підтримки немає. На їхню думку, все має загоюватися само", — ділилася одкровеннями зі своїми підписниками.

За її словами, у разі появи нової проблеми зі здоров'ям лікаря довелося чекати 14 днів. Коли він прийшов, то просто похитав головою і змінив катетер, не сказавши при цьому ні слова.

Із соціальних мереж Дудки відомо, що від початку російського вторгнення в Україну Євгенія з чоловіком прийняли рішення рятувати українців і перебували майже цілодобово на роботі.

Нагадаємо, 10 квітня 2022 року російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. В результаті було практично зруйновано аеропорт. У цей момент Євгенія разом зі своїм чоловіком виконувала свої службові обов'язки рятувальника в аеропорту, де зазнала тяжких травм під час повторного удару РФ.

15 березня 2022 року було здійснено ракетну атаку РФ на аеропорт Дніпра. В результаті було зруйновано будівлю терміналу та пошкоджено злітно-посадкову смугу.