Від травм померла речниця ДСНС Дудка, яка постраждала під час ракетного удару по Дніпру

11-місячне лікування наслідків тяжких травм не призвело до позитивного результату.

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Після 11 місяців лікування померла постраждала від ракетного удару по Дніпру в квітні 2022 року речниця Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка, якій цього року виповнилося 32 роки. Про це 7 березня повідомив її чоловік, рятувальник Ігор Гетало.

Під час ракетного удару по аеропорту в Дніпрі 10 квітня 2022 року Євгенію з тяжкими травмами рятували місцеві лікарі, потім лікування продовжилося в німецькій клініці "Шаріте". У лютому 2023 року Євгенія повернулася до України, оскільки була дуже незадоволена лікуванням у клініці в Німеччині.

"11 місяців боротьби. Десятки операцій. Але, на жаль, Богу ти потрібна на небесах. Я люблю тебе. Вибач мене, що не зміг тебе врятувати", — написав чоловік Євгенії на своїй сторінці в Instagram.

[ + – ] Скріншот із Instagram Ігоря Гетало

Ще 21 лютого на своїй сторінці в Instagram Євгенія публікувала трепетні слова подяки своїм близьким та колу підтримки.

"Терпіння, терпіння і ще раз терпіння. Скоро все стане на свої місця, хмари розсіються, вигляне сонце і чергове випробування залишиться в минулому", — писала вона.

[ + – ] Євгенія до останнього моменту зберігала оптимізм

За декілька місяців лікування у німецькій клініці Євгенія описувала "всі кола пекла", які їй довелося проходити, у своїх соціальних мережах.

"За реанімацію мовчу – врятували. Але у відділенні гастроскопії я перебуваю вже 7 місяць і що тут роблять???? А нічого за сім місяців мені не зробили. Харчування немає, медикаментозної підтримки немає. На їхню думку, все має загоюватися само", — ділилася одкровеннями зі своїми підписниками.

За її словами, у разі появи нової проблеми зі здоров'ям лікаря довелося чекати 14 днів. Коли він прийшов, то просто похитав головою і змінив катетер, не сказавши при цьому ні слова.

Із соціальних мереж Дудки відомо, що від початку російського вторгнення в Україну Євгенія з чоловіком прийняли рішення рятувати українців і перебували майже цілодобово на роботі.

Нагадаємо, 10 квітня 2022 року російські війська завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. В результаті було практично зруйновано аеропорт. У цей момент Євгенія разом зі своїм чоловіком виконувала свої службові обов'язки рятувальника в аеропорту, де зазнала тяжких травм під час повторного удару РФ.

15 березня 2022 року було здійснено ракетну атаку РФ на аеропорт Дніпра. В результаті було зруйновано будівлю терміналу та пошкоджено злітно-посадкову смугу.