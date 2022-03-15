Вночі ЗС РФ атакували аеропорт Дніпра

По аеропорту супротивник випустив дві ракети, які зруйнували будівлю терміналу та пошкодили злітно-посадкову смугу.

Противник вночі 15 березня 2022 року завдав двох ракетних ударів по аеропорту в Дніпрі. Зруйновано злітну смугу аеродрому та будівлю терміналу. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко у своєму Facebook.

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На відновлення після руйнувань буде потрібно багато часу, зазначає Резніченко.

Раніше Фокус повідомляв, що перший авіаційний удар по Дніпру російська авіація завдала 11 березня. Горіла взуттєва фабрика, житлові будинки та дитячий садок. Усього було завдано трьох бомбових ударів.

Новонароджених із відділення інтенсивної терапії у Дніпрі під час обстрілів ховають у бомбосховищі лікарні.