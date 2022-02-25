У Дніпрі новонароджених сховали від обстрілів у бомбосховищі лікарні (відео)

Медсестри намагалися забезпечити дітям належний догляд та подачу кисню.

Новонароджених пацієнтів із відділення неонатальної інтенсивної терапії Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні евакуювали до тимчасового бомбосховища на нижньому поверсі будівлі, коли в бік міста полетіли снаряди російської армії. Відповідне відео опублікував кореспондент New York Times.

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На записі видно кілька медсестер, які тримають у руках немовлят, або сидять на ліжках поряд з ними, тримаючи в руках кисневі балончики, щоб малюки, що лежали на ліжках, могли дихати. Жінки виглядають дуже втомленими, але все ж таки намагаються посміхатися на камеру. Загалом у них у підвалі — близько десятка малюків.

Відео передав кореспондентові 51-річний завідувач неонатального відділення Денис Сурков.

"Це відділення інтенсивної терапії. У бомбосховищі. Можеш уявити? Це наша реальність", — написав він у WhatsApp американському журналісту.

[ + – ] В імпровізованому бомбосховищі заховали близько десятка новонароджених

Дніпро потрапив під обстріл рано-вранці 24 лютого. Російські війська обстріляли військові склади, військові частини, а також аеропорт. Мер міста Борис Філатов попросив мешканців якомога зберігати спокій.

"Земляки, будь ласка, без паніки. Найближчим часом, коли буде зрозумілим рівень загрози саме для Дніпра — я повідомлю всі подробиці. Зрозумійте мене правильно. Ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму, але все в строю", – написав він.

Ніч на 25 лютого пройшла в місті відносно спокійно. На сьогоднішньому брифінгу глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук повідомив, що обстрілів та прориву окупаційних військ на територію області не було.

Тим часом російські окупанти продовжують обстріл українських територій, використовуючи зброю дальньої дії та авіацію. Підрозділи російських військ намагаються прорватися в напрямку Козелець-Бровари та Конотоп-Ніжин-Київ. Місто Конотоп захопили.

О 4:20 ранку 25 лютого внаслідок падіння на багатоквартирний будинок на вулиці Кошиця, 7а уламків російського летального апарату житловий будинок серйозно пошкодило, а троє людей отримали серйозні поранення.

Пізніше радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко показав результати обстрілів Києва за денного світла.