В Днепре новорожденных спрятали от обстрелов в бомбоубежище больницы (видео)

Медсестры пытались обеспечить детям надлежащий уход и подачу кислорода.

Новорожденных пациентов из отделения неонатальной интенсивной терапии Днепропетровской областной детской клинической больницы эвакуировали во временное бомбоубежище на нижнем этаже здания, когда в сторону города полетели снаряды российской армии. Соответствующее видео опубликовал корреспондент New York Times.

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На записи видны несколько медсестер, которые держат в руках младенцев, либо сидят на кроватях рядом с ними, держа в руках кислородные баллончики, чтобы малыши, лежащие рядами на кроватях, могли дышать. Женщины выглядят очень уставшими, но все же пытаются улыбаться на камеру. Всего у них в подвале – около десятка крох.

Видео передал корреспонденту 51-летний заведующий неонатальным отделением Денис Сурков.

"Это отделение интенсивной терапии. В бомбоубежище. Можешь представить? Это наша реальность", – написал он в WhatsApp американскому журналисту.

[ + – ] В импровизированном бомбоубежище укрыли около десятка новорожденных

Днепр попал под обстрел рано утром 24 февраля. Российские войска обстреляли военные склады, военные части, а также аэропорт. Мэр города Борис Филатов попросил жителей по возможности сохранять спокойствие.

"Земляки, пожалуйста, без паники. В ближайшее время, когда будет понятен уровень угрозы именно для Днепра — я сообщу все подробности. Поймите меня правильно. Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю", – написал он.

Ночь на 25 февраля прошла в городе относительно спокойно. На сегодняшнем брифинге глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что обстрелов и прорыва окуппационных войск на территорию области не было.

Тем временем российские оккупанты продолжают обстрелы украинских территорий, используя оружие дальнего действия и авиацию. Подразделения российских войск пытаются прорваться по направлению Козелец-Бровары и Конотоп-Нежин-Киев. Город Конотоп захвачен.

В 4:20 утра 25 февраля в результате падения на многоквартирный дом на улице Кошица, 7а обломков российского летального аппарата жилое здание было серьезно повреждено, а три человека получили серьезные ранения.

Позже советник министра внутренних дела Антон Геращенко показал результаты обстрелов Киева при дневном свете.