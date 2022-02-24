Мэры Киева, Харькова и Днепра призвали горожан не паниковать
Главы городов просят сохранять спокойствие
Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Харькова Игорь Терехов призвали жителей городов оставаться дома с "тревожным рюкзаком наготове, мэр Днепра Борис Филатов призвал не паниковать.
Кличко сообщил, что городские власти остаются в столице и продолжают обеспечивать работу города.
"Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома. Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимые минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища", — написал Кличко.
Игорь Терехов также призвал не выходить из дома.
"В связи с осложнившейся ситуацией школы, садики и другие учреждения сегодня не работают — до прояснения обстановки. При этом общественный транспорт работает в штатном режиме", — сообщил городской голова.
Мэр Днепра Борис Филатов просит не поддаваться панике.
"Земляки, пожалуйста, без паники. В ближайшее время, когда будет понятен уровень угрозы именно для Днепра — я сообщу все подробности. Поймите меня правильно. Никто не мог поверить в такой уровень цинизма, но все в строю", — отметил он.
Как сообщалось ранее, Россия начала военную операцию против Украины, в украинских городах слышны взрывы.
В связи с этим Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины и объявил о введении военного положения.