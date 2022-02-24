Мери Києва, Харкова та Дніпра закликали містян не панікувати

Глави міст просять зберігати спокій

Мер Києва Віталій Кличко та мер Харкова Ігор Терехов закликали мешканців міст залишатися вдома з "тривожним рюкзаком" напоготові, мер Дніпра Борис Філатов закликав не панікувати.

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Кличко повідомив, що міська влада залишається в столиці й продовжує забезпечувати роботу міста.

"Усі, хто не задіяний у роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома. Тримайте напоготові "тривожну валізу". Документи, необхідні мінімум речей. Щоб оперативно, за необхідності, дістатися до укриття або сховища", — написав Кличко.

Ігор Терехов також закликав не виходити із дому.

"У зв'язку із ситуацією, що ускладнилася, школи, садки й інші установи сьогодні не працюють — до прояснення ситуації. При цьому громадський транспорт працює в штатному режимі", — повідомив міський голова.

Мер Дніпра Борис Філатов просить не піддаватися паніці.

"Земляки, будь ласка, без паніки. Найближчим часом, коли буде зрозумілим рівень загрози саме для Дніпра — я повідомлю усі подробиці. Зрозумійте мене правильно. Ніхто не міг повірити в такий рівень цинізму, але все в строю", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, Росія розпочала військову операцію проти України, в українських містах чути вибухи.

У зв'язку з цим Володимир Зеленський звернувся до громадян України й оголосив про запровадження воєнного стану.