Геращенко показал последствия ночного обстрела Киева при дневном свете

Дом загорелся после четырех часов утра в результате падения российского летательного аппарата.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал фотографию многоквартирного жилого дома на ул. Кошица, 7А, который загорелся около 4:20 часов утра после падения российского летательного аппарата.

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Снимок сделан уже днем, и на нем четко видны масштабные разрушения, которые во время пожара вызывали у спасателей серьезные опасения из-за возможного обрушения.

Дом состоит из двух секций. В первую, состоящую из 10 этажей, осколки попали на уровне 1-2 этажей, а вторая, из 16 этажей, повреждена на уровне 8-9 этажей. Люди эвакуированы из дома, а само здание обнесено заградительной лентой.

[ + – ] Разрушения в результате ночного ЧП Фото: Facebook / Антон Геращенко

"Жилой дом в Киеве после ночной воздушный атаки. Путин — убийца!", – подписал фотографию Геращенко.

На обстрел Киева отреагировал и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Ужасные российские ракетные удары по Киеву. В последний раз подобное случалось с нашей столицей в 1941 году, когда на нее напала фашистская Германия. Украина победила это зло и победит это. Остановить Путина. Изолировать Россию. Порвать все связи. Выкинуть Россию со всего мира", – написал он в Twitter на английском языке.

Фото: Скриншот

На данный момент известно, что в результате взрыва и пожара пострадали три человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Тем временем очевидцы утром 25 февраля сообщают о том, что российские оккупанты захватили украинскую военную технику и двигаются на ней в центр Киева. Журналисты, в свою очередь, утверждают, что на улицах Киева уже были замечены БТР и военные грузовики с людьми без опознавательных знаков.