Геращенко показав наслідки нічного обстрілу Києва за денного світла
Будинок спалахнув після четвертої ранку внаслідок падіння російського літального апарату.
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook опублікував фотографію багатоквартирного житлового будинку на вул. Кошиця, 7А, який спалахнув близько 4:20 години ранку після падіння російського літального апарату.
Знімок зроблено вже вдень, і на ньому чітко видно масштабні руйнування, які під час пожежі викликали в рятувальників серйозні побоювання через можливе обвалення.
Будинок складається із двох секцій. На першу, що складається з 10 поверхів, уламки потрапили на рівні 1-2 поверхів, а друга, з 16 поверхів, пошкоджена на рівні 8-9 поверхів. Люди евакуйовані з дому, а сама будівля обнесена загороджувальною стрічкою.
"Житловий будинок у Києві після нічної повітряної атаки. Путін — вбивця!" — підписав фотографію Геращенко.
На обстріл Києва відреагував і Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє подібне траплялося з нашою столицею 1941 року, коли на неї напала фашистська Німеччина. Україна перемогла це зло і переможе це. Зупинити Путіна. Ізолювати Росію. Порвати всі зв'язки. Викинути Росію з усього світу", — написав він у Twitter англійською мовою.
Наразі відомо, що внаслідок вибуху та пожежі постраждали троє людей. Стан одного з них оцінюється як тяжкий.
Тим часом очевидці вранці 25 лютого повідомляють, що російські окупанти захопили українську військову техніку та рухаються на ній до центру Києва. Журналісти, у свою чергу, стверджують, що на вулицях Києва вже було помічено БТР і військові вантажівки з людьми без розпізнавальних знаків.