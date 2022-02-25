Геращенко показав наслідки нічного обстрілу Києва за денного світла

Будинок спалахнув після четвертої ранку внаслідок падіння російського літального апарату.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook опублікував фотографію багатоквартирного житлового будинку на вул. Кошиця, 7А, який спалахнув близько 4:20 години ранку після падіння російського літального апарату.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Знімок зроблено вже вдень, і на ньому чітко видно масштабні руйнування, які під час пожежі викликали в рятувальників серйозні побоювання через можливе обвалення.

Будинок складається із двох секцій. На першу, що складається з 10 поверхів, уламки потрапили на рівні 1-2 поверхів, а друга, з 16 поверхів, пошкоджена на рівні 8-9 поверхів. Люди евакуйовані з дому, а сама будівля обнесена загороджувальною стрічкою.

[ + – ] Руйнування внаслідок нічного НС Фото: Facebook / Антон Геращенко

"Житловий будинок у Києві після нічної повітряної атаки. Путін — вбивця!" — підписав фотографію Геращенко.

На обстріл Києва відреагував і Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Жахливі російські ракетні удари по Києву. Востаннє подібне траплялося з нашою столицею 1941 року, коли на неї напала фашистська Німеччина. Україна перемогла це зло і переможе це. Зупинити Путіна. Ізолювати Росію. Порвати всі зв'язки. Викинути Росію з усього світу", — написав він у Twitter англійською мовою.

Фото: Скриншот

Наразі відомо, що внаслідок вибуху та пожежі постраждали троє людей. Стан одного з них оцінюється як тяжкий.

Тим часом очевидці вранці 25 лютого повідомляють, що російські окупанти захопили українську військову техніку та рухаються на ній до центру Києва. Журналісти, у свою чергу, стверджують, що на вулицях Києва вже було помічено БТР і військові вантажівки з людьми без розпізнавальних знаків.