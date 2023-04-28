В ISW розповіли про нову тактику обстрілів ЗС РФ, що ускладнює роботу ППО

За словами аналітиків, росіяни зберігають здатність відновити свою ракетну кампанію з руйнування енергетичної інфраструктури України та можуть зберегти свої запаси високоточних ракет завдяки новій тактиці.

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Збройні сили Російської Федерації вдаються до нової тактики ракетного обстрілу території України, щоб ускладнити роботу систем протиповітряної оборони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 квітня.

Аналітики зазначили, що під час останніх атак російські ракети були запущені з урахуванням ландшафтних особливостей місцевості, а також багаторазово змінювали траєкторію у повітрі, щоб ускладнити виявлення засобами ППО.

У звіті також йдеться про те, що ракетна кампанія росіян зі знищення єдиної енергетичної інфраструктури України остаточно провалилася. За оцінками аналітиків, у Москві поки що відклали ці спроби, проте все ще можуть до них повернутися.

"Російські сили зберігають здатність відновити свою ракетну кампанію, якщо захочуть, і російські сили можуть використати цю тактику, щоб зберегти свої запаси високоточних ракет у разі відновлення ракетної кампанії", — вважають в ISW.

Нагадаємо, що згідно з заявою спікера Сил оборони ОК "Південь" Наталії Гуменюк від 27 квітня, росіяни зацікавлені в тому, щоб їх ракети було неможливо виявити і тому в морі так часто чергують російські ракетоносії.

Ще ми писали про те, що в ніч проти 28 квітня ЗС РФ здійснили масштабний ракетний обстріл території України. Одна з ракет влучила в багатоповерховий житловий будинок в Умані, внаслідок чого постраждали щонайменше п'ять людей.

Раніше, 27 квітня, російські окупанти також завдали удару Миколаєву крилатими ракетами "Калібр", три з яких потрапили по житлових будинках. В результаті атаки одна людина загинула і 23 отримали поранення.