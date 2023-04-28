В ISW рассказали о новой тактике обстрелов ВС РФ, усложняющей работу ПВО

По словам аналитиков, россияне сохраняют способность возобновить свою ракетную кампанию по разрушению энергетической инфраструктуры Украины и могут сохранить свои запасы высокоточных ракет благодаря новой тактике атак.

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Вооруженные силы Российский Федерации прибегают к новой тактике ракетных обстрелов территории Украины, чтобы усложнить работу систем противовоздушной обороны. Об этом идет речь в отчете Институте изучения войны (ISW) от 27 апреля.

Аналитики отметили, что во время последних атак российские ракеты были запущены с учетом ландшафтных особенностей местности, а также многократно меняли траекторию в воздухе, чтобы затруднить обнаружение средствами ПВО.

В отчете также говорится, что ракетная кампания россиян по уничтожению единой энергетической инфраструктуры Украины окончательно провалилась. По оценкам аналитиков, в Москве пока отложили эти попытки, однако все еще могут к ним вернуться.

"Российские силы сохраняют способность возобновить свою ракетную кампанию, если захотят, и российские силы могут использовать эту тактику, чтобы сохранить свои запасы высокоточных ракет в случае возобновления ракетной кампании", — считают в ISW.

Напомним, что согласно заявлению спикера Сил обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк от 27 апреля, россияне заинтересованы в том, чтобы их ракеты было невозможно обнаружить и поэтому в море так часто дежурят российские ракетоносители.

Еще мы писали о том, что в ночь на 28 апреля ВС РФ совершили масштабный ракетный обстрел территории Украины. Одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умане, в результате чего пострадали по меньшей мере пять человек.

Ранее, 27 апреля, российские оккупанты также нанесли удар по Николаеву крылатыми ракетами "Калибр", три из которых попали по жилым домам. В результате атаки один человек погиб и 23 получили ранения.