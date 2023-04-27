Поэтому дежурят подлодки: в ВСУ рассказали, как россияне хотят обмануть ПВО Украины (видео)

По словам руководителя пресс-центра ОК "Юг" Натальи Гуменюк, выявление подводных пусков ракет для украинской системы ПВО усложнено, чем и пользуется враг при осуществлении обстрелов.

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Российские оккупанты занимаются высчитыванием логики срабатывания украинской ПВО, чтобы сделать свои ракеты максимально незаметными для систем противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 27 апреля, рассказала спикер Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспресо.tv"

Гуменюк отметила, что россияне заинтересованы в том, чтобы их ракеты было невозможно обнаружить. Именно по этой причине, по ее словам в море так часто дежурят российские ракетоносители.

"Именно поэтому долгое время дежурили подводные ракетоносители, которые могут совершать пуски ракет, которые сложно фиксировать украинским системам ПВО. Именно поэтому они использовали маневрирование ракетами, используя многоразовую смену траекторий с использованием особенностей ландшафта и высоты пусков насколько это возможно", – рассказала Гуменюк журналистам.

По ее словам, российская армия пытается подстроиться, чтобы украинские системы ПВО не были способны выявить сам факт запуска и факт приближения ракеты.

"Именно поэтому и произошла такая атака с учетом нюансов тактики врага", — пояснила она.

Напомним, 23 апреля, руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк рассказала, почему россияне усилили обстрелы Херсона и области в последние дни.

Также, 27 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на вооружении ВСУ заканчиваются запасы ракет для советских систем противовоздушной обороны.