Тому чергують підводні човни: у ЗСУ розповіли, як росіяни хочуть обдурити ППО України (відео)

За словами керівника прес-центру ОК "Південь" Наталії Гуменюк, виявлення підводних пусків ракет для української системи ППО ускладнене, чим і користується ворог під час обстрілів.

Related video

Російські окупанти займаються вирахуванням логіки спрацьовування української ППО, щоб зробити свої ракети максимально непомітними для систем протиповітряної оборони. Про це у четвер, 27 квітня, розповіла речник Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо.tv"

Гуменюк зазначила, що росіяни зацікавлені в тому, щоб їхні ракети неможливо було виявити. Саме з цієї причини, за її словами, в морі так часто чергують російські ракетоносії.

"Саме тому довгий час чергували підводні ракетоносії, що можуть здійснювати пуски ракет, які складно фіксувати українським системам ППО. Саме тому вони використали маневрування ракетами, використовуючи багаторазову зміну траєкторій з використанням особливостей ландшафту та висоти пусків, наскільки це можливо", — розповіла Гуменюк журналістам.

За її словами, російська армія намагається підлаштуватися, щоб українські системи ППО не спромоглися виявити сам факт запуску і факт наближення ракети.

"Саме тому і відбулася така атака з урахуванням нюансів тактики ворога", — пояснила вона.

Нагадаємо, 23 квітня керівник пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, чому росіяни посилили обстріли Херсона та області в останні дні.

Також, 27 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на озброєнні ЗСУ закінчуються запаси ракет для радянських систем протиповітряної оборони.