Наталія Гуменюк розповіла, чому росіяни посилили обстріли Херсонщини

Внаслідок нещодавнього удару зруйновано близько 30 будинків, є постраждалі серед цивільного населення.

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Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі національного телемарафону, чому росіяни посилили обстріли Херсонщини останніми днями.

За словами Гуменюк, причиною посиленої уваги ЗС РФ до Херсонщини стала інформація про начебто розташування там плацдарму українських військових.

"Треба довіряти достовірним джерелам та розуміти, що таке висновки аналітиків та що таке звіт про проведену бойову роботу. Уточнена інформація, на жаль, не дуже втішна і не дуже приємна", — зазначила керівниця пресцентру.

Вона додала, що ворог реагує на інформаційні "вкиди" та посилює обстріли цих регіонів.

"Ми маємо дуже потужний обстріл Херсонського району, Бериславського району", — розповіла Наталія Гуменюк. Як відомо, зруйновано близько 30 житлових будинків, є постраждалі серед цивільного населення. Також пошкоджено школу в одному з населених пунктів.

"… ворог застосував дуже потужну авіаційну атаку, підтягнув артилерію і намагався довести всіма силами, що утримує позиції. Саме такі наслідки має інформаційний вкид в умовах гібридної війни", — наголосила керівниця пресцентру ОК "Південь".

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ зайшли на лівий берег Херсонщини.

Також Фокус писав про збільшення російських патрулів та посилення перевірок на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.