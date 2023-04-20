Бояться витоку інформації. Росіяни посилили перевірки на Херсонщині, – Генштаб

Ворог збільшив кількість патрулів на окупованій території регіону. Почастішали перевірки цивільних осіб, під час яких місцевим жителям пропонують вступити на службу до ЗС РФ.

Related video

Російські окупанти посилили контррозвідувальні заходи в тимчасово окупованій частині Херсонської області через побоювання витоку інформації. Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

"В окремих населених пунктах Херсонської області російські окупанти посилили контррозвідувальний режим через побоювання витоку інформації про дислокацію їхніх підрозділів. Збільшилася кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Водночас під час таких перевірок окупанти проводять опитування громадян та пропонують їм службу в озброєних". силах Російської Федерації", – йдеться у публікації.

Нагадаємо, 27 березня Фокус розбирався, як живуть на звільненій та окупованій частинах Херсонської області. Наразі лівий берег Херсонщини живе під контролем ЗС РФ, без постійного доступу до інтернету та із завищеними цінами на продукти. Місцева мешканка розповіла про те, як російські військові обстрілюють цивільну інфраструктуру для дискредитації ЗСУ.

За її словами, місцеві жителі чітко бачать, як українські військові відпрацьовують по позиціях росіян. Працюють чітко та злагоджено, у цивільні будівлі прильотів від ЗСУ не було. Разом з тим, ЗС РФ ставлять свою техніку на лівому березі та самі обстрілюють окуповану територію — для того, щоб створити картинку для пропаганди, ніби українська армія обстріляла мирних людей.

Співрозмовниця додала, що російські військові заселяють цивільні будинки, господарі яких залишили лівий берег Дніпра. За словами жінки, місцеві жителі намагаються зайвий раз не виходити надвір, щоб не стикатися з окупантами. Якщо солдат російської армії вимагає надати телефон для перевірки, городяни видають запасний — спеціально на випадок, якщо потрібно вийти з дому.

18 квітня ЗМІ писали, що в окупованій частині Херсонської області у цивільного населення вилучають човни на користь Збройних Сил Російської Федерації. За словами колаборанта Володимира Сальдо, росіяни вже відібрали у мирних мешканців близько 30 човнів із моторами для "забезпечення військових".

20 березня керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що на лівобережній частині Херсонської області окупанти посилюють заходи щодо примусової паспортизації місцевих жителів. Медикам дали команду не допомагати людям, які не мають російських документів.