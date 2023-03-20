На Херсонщині медики не допомагають тим, у кого немає паспорта РФ, — облрада

У місцевих мешканців загарбники вимагають російську страховку. У спеціалізованих закладах цивільним відмовляють в наданні медичної допомоги, якщо вони попередньо не оформили собі окупаційні документи.

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На лівобережній частині Херсонської області окупанти посилюють заходи для примусової паспортизації місцевих. Медикам дали команду не допомагати людям, у яких немає російських документів. Про це зранку 20 березня повідомив керівник виконавчого апарату Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

"Окупаційна влада на лівобережній Херсонщині обмежує доступ населення до медичних послуг. Лікарі отримали команду не надавати медичні послуги людям без страхового поліса Російської Федерації, який неможливо оформити без паспорта РФ", — написав Соболевський.

Посадовець заявив, що таким чином окупанти намагаються змусити місцевих оформити вороже громадянство.

"Загалом гуманітарна ситуація на лівому березі дуже важка", — констатував представник облради.

Нагадаємо, 17 березня член комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук попередив, що влітку 2023 року херсонських кавунів не буде. В регіоні не будуть засіювати кавуни через небезпеку — поля заміновані.

Також 17 березня у селищі Ювілейне на Херсонщині ліквідували колаборанта Сергія Москаленка. ЗМІ повідомили, що внаслідок підриву автівки Москаленка його тіло розірвало навпіл. Є кілька версій, хто винен у вбивстві.

Раніше, 16 березня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що окупанти на Херсонщині крадуть майно у цивільних та намагаються обмінювати його на алкоголь.