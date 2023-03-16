Намагаються міняти на алкоголь: росіяни на Херсонщині крадуть речі у цивільних, – Маляр

За інформацією заступника міністра оборони, минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур'ївка та Гола Пристань під приводом проведення нібито антитерористичних заходів окупанти обшукували будинки місцевих мешканців.

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Росіяни на тимчасово окупованому півдні України крадуть речі у цивільних та намагаються міняти їх на алкоголь. Про це сьогодні, 16 березня, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Російські окупанти продовжують масово красти майно з об'єктів державних установ та підприємств та у жителів цивільного населення на тимчасово окупованій території України", – йдеться у повідомленні.

За інформацією Маляра, минулого тижня в населених пунктах Роздольне, Каланчак, Нова Збур'ївка та Гола Пристань Херсонської області під приводом проведення нібито антитерористичних заходів окупанти обшукували будинки місцевих жителів, зокрема тимчасово покинутих власниками.

Росіяни на Херсонщині крадуть речі у цивільних і змінюють на алкоголь

"Після таких заходів російські воєннослужбовці зазвичай намагалися придбати продукти та алкоголь у місцевих магазинах, запропонувавши продавцям розрахуватися вкраденими дрібними предметами побутової техніки, столовим посудом, ноутбуками та смартфонами", — повідомила заступниця міністра.

Вона додала, що найгабаритніші вкрадені речі – холодильники, пральні машини, телевізори окупанти вивозили воєнними вантажними автомобілями, якими доставлялися боєприпаси.

Тим часом, в окупованому Маріуполі російські воєнні продовжують зносити будинки місцевих мешканців та розграбувати їх перед повним знищенням. 15 березня місцевий житель розповів, що окупанти пограбували житло його тещі та забрали навіть кришку з клапаном від унітазу.

Нагадаємо, у лютому 2023 року на російському сайті безкоштовних оголошень Avito.ru з'явилося оголошення про продаж битого монітора. Згідно з твердженням автора, товар є "трофеєм", вивезеним із України. З'ясувалося, що окупант РФ тягнув із собою вкрадений битий монітор понад тисячу кілометрів.

У листопаді 2022 року ми також інформували читачів про те, що в Херсоні окупанти пограбували художній музей. За словами адміністрації музею, найбільше російських окупантів зацікавили шедеври XVIII-XIX століть. Російські воєнні вивезли 80% виставкового фонду.