"Трофей" з України: окупант РФ тягнув украдений битий монітор 1228 км, — ЗМІ (фото)

Судячи з оголошення в інтернеті, росіянин мав намір виручити за поламану техніку 244 грн 35 копійок.

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На російському сайті безкоштовних оголошень Avito.ru з'явилося оголошення про продаж битого монітора. Згідно з твердженням автора, товар є "трофеєм", вивезеним із України. Про це повідомляє ТСН.

Росіянин зазначив, що вкрадений монітор "включався на підлогу картинки". За несправну техніку він запросив 500 російських рублів, що у гривневому еквіваленті становить 244 гривні 35 копійок.

За даними ЗМІ, монітор було виставлено на продаж близько місяця тому, і за цей час товаром поцікавилися 49 разів. Фокус виявив, що продавець видалив оголошення з невідомих причин, проте залишився кеш.

[ + – ] Росіянин намагався продати вкрадений в Україні монітор

Крім того, окупант оприлюднив свою особисту інформацію, зазначивши, що монітор можна забрати за адресою Псков, вулиця Госпітальна, 17. За даними Google maps, вказаний будинок розташований в районі Завелич'я, а відстань від Пскова до України становить не менше 1228 км.

[ + – ] Окупант опублікував свої особисті дані

Нагадаємо, що 17 лютого на Курському вокзалі в Москві було затримано чоловіка, який хотів пронести підривники та протипіхотні міни. За словами журналістів, росіянин приїхав із зони бойових дій в Україні та взяв із собою "трофеї".

Фокус також писав про те, що 13 лютого розслідувачі OSINT-спільноти знайшли російського окупанта-мародера, який грабував людей у Бучі. Злочинця було виявлено в Бєлгородській області завдяки вкраденим навушникам Apple AirPods. Ним виявився Роман Нуреєв – військовослужбовець ЗС РФ, який проходив службу у 27 загоні СП "Кузбас" Росгвардії.

Ще ми писали про те, що 7 лютого проєкт "Схеми" опублікував розслідування, в якому йдеться про втрату російськими військовими флешки із секретною інформацією під час відступу з Балаклії Харківської області. Електронний носій містить особисті дані військовослужбовців, які причетні до скоєння воєнних злочинів в Україні.