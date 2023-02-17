"Трофей" из Украины: оккупант РФ тащил украденный битый монитор 1228 км, — СМИ (фото)

Судя по объявлению в интернете, россиянин намеревался выручить за поломанную технику 244 грн 35 копеек.

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На российском сайте бесплатных объявлений Avito.ru появилось объявление о продаже битого монитора. Согласно утверждению автора, товар является "трофеем", вывезенным из Украины. Об этом сообщает ТСН.

Россиянин указал, что украденный монитор "включался на пол картинки". За неисправную технику он запросил 500 российских рублей, что в гривневом эквиваленте составляет 244 гривен 35 копеек.

По данным СМИ, монитор был выставлен на продажу около месяца назад и за это время товаром поинтересовались 49 раз. Фокус выявил, что продавец удалил объявление по неизвестным причинам, однако остался кэш.

[ + – ] Россиянин пытался продать украденный в Украине монитор

Кроме того, оккупант обнародовал свою личную информацию, отметив, что монитор можно забрать по адресу Псков, улица Госпитальная, 17. По данным Google maps, указанный дом расположен в районе Завеличье, а расстояние от Пскова до Украины составляет не менее 1228 км.

[ + – ] Оккупант опубликовал свои личные данные

Напомним, что 17 февраля на Курском вокзале в Москве был задержан мужчина, который хотел пронести взрыватели и противопехотные мины. По словам журналистов, россиянин приехал из зоны боевых действий в Украине и взял с собой "трофеи".

Фокус также писал о том, что 13 февраля расследователи OSINT-сообщества нашли российского оккупанта-мародера, грабившего людей в Буче. Преступник был обнаружен в Белгородской области благодаря украденным наушникам Apple AirPods. Им оказался Роман Нуреев – военнослужащий ВС РФ, проходивший службу в 27 отряде СП "Кузбасс" Росгвардии.

Еще мы писали о том, что 7 февраля проект "Схемы" опубликовал расследование, в котором говорится о потере российскими военными флешки с секретной информацией при отступлении из Балаклеи Харьковской области. Электронный носитель содержит личные данные военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений в Украине.