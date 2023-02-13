Помогли наушники AirPods: расследователи нашли оккупанта, который совершал зверства в Буче (фото)

После выезда из Киевщины благодаря гаджету стали известны передвижения оккупанта — он отдохнул на море, посетил магазин и заехал в Сибирь.

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Расследователи OSINT-сообщества обнаружили оккупанта-мародера из России, грабившего украинцев в Буче. Вора нашли в Белгородской области благодаря наушникам Apple AirPods. Об этом говорится в расследовании OSINT-сообщества Molfar.

После выезда из Бучи благодаря наушникам стало известно передвижение оккупанта. Сначала мародер поехал в город Валуйки, Белгородская область, в более чем 1000 километрах от Бучи.

"Согласно указанной геолокации, грабитель находился на южной окраине города рядом с лесонасаждением, вероятно, в этом месте размещаются резервы ВС РФ, которые накапливают для повторения массированного вторжения на территорию Украины по маршруту "Сватово — Кременная — Валуйки", — говорится в сообщении.

Оккупант после ограбления жителей Бучи обзавелся деньгами и отправился на море, а затем поехал в Геленджик в Краснодарском крае, совершал покупки в магазин IDEA и находился в детской школе развития "Интеллект", а затем поехал в Сибирь в город Кемерово, где проживает с семьей.

Когда расследователи вычислили приблизительное место жительства вора, то благодаря соцсетям и геолокации быстро установили его личность. Мародером оказался Роман Нуреев – военнослужащий ВС РФ, проходивший службу в 27 отряде СП "Кузбасс" (в/ч 6607) – Росгвардия.

"Согласно информации "Радио Свобода", кемеровские бойцы росгвардии являются одними из причастных к зверствам, совершенным российскими военнослужащими в городе Буча за период его оккупации (27.02.2022-31.03.2022)", — сообщают расследователи.

Ранее Фокус сообщал, что сбежавший из России за границу эксвагнеровец Андрей Медведев рассказал, за что его теперь отслеживает "служба безопасности" ППК "Вагнер". Мужчина теперь боится за свою жизнь, поскольку он рассказал правозащитникам о преступлениях ПИК "Вагнер".

Основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин 13 февраля обещал журналистам поделиться "следующей серией" казни заключенных, отказавшихся воевать в Украине.