"Покажем следующую серию": Пригожин ответил на видео казни кувалдой зэка из Крыма

Кадры возможной расправы над мужчиной привлекли внимание омбудсмена РФ Татьяны Москальковой. Основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что это — "не односерийная драма, а фильм "Семнадцать мгновений весны".

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обещал журналистам поделиться "следующей серией" казни заключенных, отказавшихся воевать в Украине. Его комментарий опубликовал Telegram-канал "Кепка Пригожина".

Речь идет о новом видео возможного убийства кувалдой заключенного по имени Дмитрий Якущенко.

"Не воспринимайте все так печально. Дети развлекаются. Вы думали, что фильм про Якущенко – односерийная драма "А зори здесь тихие". Думаю, он больше похож на "Семнадцать мгновений весны". Если есть желание, можем поделиться с вами следующей серией. Знайте, добро всегда победит зло", — заявил главарь наемников.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратила внимание на распространенное видео. В комментарии агентству РБК она сказала, что попросит Следственный комитет подтвердить подлинность видео.

"Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять", — подчеркнула российский омбудсмен.

Новая казнь кувалдой зэка из ЧВК "Вагнер"

Связанный с российскими наемниками Telegram-канал Grey Zone ночью 13 февраля показал видео, предположительно, казни заключенного кувалдой. Его авторы говорят, что зэка зовут Дмитрий Якущенко, в 19 лет он мог получить срок за разбой и убийство в Крыму.

[ + – ] Видео - строго 18+. Жестокие кадры, не рекомендуется смотреть детям и беременным

Мужчина призывает бежать всех, кто не хочет умирать в Украине. Несколько СМИ усомнились в правдивости видео с Якущенко. Его уже замечали на видео Минобороны РФ об обмене пленными и в репортаже пропагандистского канала RT.

Telegram-канал Grey Zone в ноябре 2022 года также публиковал видео якобы казни кувалдой зэка по имени Евгений Нужин. Он признавался в сдаче в плен ВСУ

Нужин в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову критиковал российские власти и говорил о желании воевать за Украину.

Пригожин 9 февраля заявил о приостановке набора заключенных в ЧВК "Вагнер". СМИ объясняли это решение большими потерями в рядах наемников под Бахмутом.