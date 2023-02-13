"Покажемо наступну серію": Пригожин відповів на відео страти кувалдою зека з Криму

Кадри можливої розправи над чоловіком привернули увагу омбудсвумен РФ Тетяни Москалькової. Засновник ПВК "Вагнер" заявив, що це — "не односерійна драма, а фільм "Сімнадцять миттєвостей весни".

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин обіцяв журналістам поділитися "наступною серією" страти ув'язнених, які відмовилися воювати в Україні. Його коментар опублікував Telegram-канал "Кепка Пригожина".

Йдеться про нове відео можливого вбивства кувалдою ув'язненого, на ім'я Дмитро Якущенко.

"Не сприймайте все так сумно. Діти розважаються. Ви думали, що фільм про Якущенка — односерійна драма "А зорі тут тихі". Думаю, він більше схожий на "Сімнадцять миттєвостей весни". Якщо є бажання, можемо поділитися з вами наступною серією. Знайте, добро завжди переможе зло", — заявив ватажок найманців.

Уповноважена з прав людини у Росії Тетяна Москалькова звернула увагу на поширене відео. У коментарі агентству РБК вона сказала, що попросить Слідчий комітет підтвердити справжність відео.

"Позасудові страти неприпустимі і потрібно, звичайно, перевіряти", — наголосила російська омбудсвумен.

Нова кара кувалдою зека з ПВК "Вагнер"

Пов'язаний з російськими найманцями Telegram-канал Grey Zone вночі 13 лютого показав відео, ймовірно, страти ув'язненого кувалдою. Його автори кажуть, що зека звуть Дмитро Якущенко, у 19 років він міг отримати термін за розбій та вбивство у Криму.

[ + – ] Відео – строго 18+. Жорстокі кадри, не рекомендується дивитися дітям та вагітним

Чоловік закликає тікати всіх, хто не хоче вмирати в Україні. Декілька ЗМІ засумнівалися в правдивості відео з Якущенком. Його вже помічали на відео Міноборони РФ про обмін полоненими та в репортажі пропагандистського каналу RT.

Telegram-канал Grey Zone у листопаді 2022 року також публікував відео нібито страти кувалдою зека, на ім'я Євген Нужин. Він зізнавався у здаванні в полон ЗСУ

Нужин в інтерв'ю українському журналісту Юрію Бутусову критикував російську владу і говорив про бажання воювати за Україну.

Пригожин 9 лютого заявив про призупинення набору ув'язнених у ПВК "Вагнер". ЗМІ пояснювали це рішення великими втратами серед найманців під Бахмутом.