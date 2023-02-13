Допомогли навушники AirPods: розслідувачі знайшли окупанта, який коїв звірства в Бучі (фото)

Після виїзду з Київщини завдяки гаджету стали відомі пересування окупанта — він відпочив на морі, відвідав магазин і заїхав аж у Сибір.

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Розслідувачі OSINT-спільноти виявили окупанта-мародера з Росії, який грабував українців у Бучі. Крадія знайшли у Бєлгородській області завдяки навушникам Apple AirPods. Про це йдеться в розслідуванні OSINT-спільноти Molfar.

Після виїзду з Бучі завдяки навушникам стало відомо пересування окупанта. Спершу мародер поїхав у місто Валуйки, Бєлгородська область, що за понад 1000 кілометрів від Бучі.

"Згідно з вказаною геолокацією, грабіжник перебував на південній околиці міста поряд з лісонасадженням, ймовірно, у цьому місці розміщуються резерви ЗС РФ, які накопичують для повторення масованого вторгнення на територію України за маршрутом "Сватове – Кремінна – Валуйки", — йдеться в повідомленні.

Окупант після пограбування жителів Бучі обзавівся грошима і вирушив на море, а далі поїхав до Геленджика у Краснодарському краї, робив покупки у магазин IDEA та перебував у дитячій школі розвитку "Інтелект", а потім поїхав до Сибіру до міста Кемерове, де мешкає з родиною.

Коли розслідувачі вирахували приблизне місце проживання крадія, то завдяки соцмережам та геолокації швидко встановили його особу. Мародером виявився Роман Нурєєв — військовослужбовець ЗС РФ, який проходив службу у 27 загоні СП "Кузбасс" (в/ч 6607) – Росгвардія.

"Згідно з інформацією "Радіо Свобода", кемеровські бійці росгвардії є одними з причетних до звірств, скоєних російськими військовослужбовцями в місті Буча за період його окупації (27.02.2022-31.03.2022)", — повідомляють розслідувачі.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 13 лютого обіцяв журналістам поділитися "наступною серією" страти ув'язнених, які відмовилися воювати в Україні.