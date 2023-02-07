Кураторы из ФСБ и палачи: ВС РФ при отступлении потеряли флешку с секретной информацией, — СМИ

Копия данных попала в руки к журналистам. Они установили личности российских военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений на территории Харьковской области.

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Российские военные при отступлении из Балаклеи Харьковской области в сентябре 2022 года потеряли флешку с секретной информацией и личными данными военнослужащих, причастных к совершению военных преступлений. Об этом говорится в расследовании проекта "Схемы", опубликованном 7 февраля.

Журналисты установили не только подразделения ВС РФ, находившиеся в Балаклее в период оккупации города, но и отдельных военнослужащих, которые издевались над местными жителями.

Как говорится в статье, один из заместителей командира группировки войск "Балаклея" по политической работе забыл электронный носитель с сотней разнообразных документов, проходящих под полусекретным грифом "для служебного пользования". Копия этих данных попала в руки к журналистам.

[ + – ] На флешке оказалось не менее сотни разнообразных документов

Благодаря этой информации удалось идентифицировать тех, кто пытался завербовать украинцев и выискивал жертв для российских пыточных.

Оккупанты в Балаклее: кого удалось идентифицировать

В рамках расследования удалось идентифицировать 46-летнего полковника из Воронежа Николая Климанова, который является заместителем командира по военно-политической работе 11-го армейского корпуса Балтийского флота РФ.

[ + – ] Информация о Николае Климанове

Командование решило представить его к награде "Орден мужества", так как он лично в Балаклее, Савинцах и других населенных пунктах искал местных жителей, "негативно настроенных" к России. Другими словами, именно он определял, кого из людей отвезут в печально известные пыточные.

[ + – ] Николай Климанов лично определял, кого из местных жителей увезут в пыточные

Еще один представленный к награде российский военный — 45-летний командир стрелковой роты в луганском 202-м стрелковом полку, принадлежащем к Южному военному округу РФ Владимир Чернев. Как минимум с 2018 года он является советником так называемого главы "ЛНР".

В мае 2022 года Чернев создал и повел группу бойцов на поиск "корректировщиков и диверсантов", и в результате якобы нашел "азовцев".

[ + – ] Владимир Чернев

Также журналистам удалось узнать имена нескольких сотрудников ФСБ, которые курировали военные преступления в Харьковской области.

Оригинал флешки находится в управлении СБУ Харьковской области. Его изучают следователи в рамках уголовного производства по статьям №437 ("Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны") и №438 ("Нарушение законов и обычаев войны") Уголовного кодекса Украины.

[ + – ] Расследование журналистов проекта "Схемы"

Напомним, 8 сентября украинские военные доложили верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому об освобождении города Балаклея Харьковской области. При этом Кремль отказался комментировать освобождение населенного пункта от российских оккупационных сил.

В сентябре Фокус в своей статье рассказывал, что после освобождения Харьковской области правоохранители проверили тысячи местных жителей – сотрудничали ли они с россиянами, и задержали 16 подозреваемых.