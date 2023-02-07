Куратори з ФСБ та кати: ЗС РФ при відступі втратили флешку із секретною інформацією, — ЗМІ
Копія даних потрапила до рук журналістів. Вони встановили особи російських військовослужбовців, які причетні до скоєння військових злочинів на території Харківської області.
Російські військові під час відступу з Балаклії Харківської області у вересні 2022 року втратили флешку із секретною інформацією та особистими даними військовослужбовців, причетних до скоєння військових злочинів. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми", опублікованому 7 лютого.
Журналісти встановили не лише підрозділи ЗС РФ, які перебували в Балаклії в період окупації міста, а й окремих військовослужбовців, які знущалися з місцевих жителів.
Як йдеться у статті, один із заступників командира угруповання військ "Балаклея" з політичної роботи забув електронний носій із сотнею різноманітних документів, які проходять під напівсекретним грифом "для службового користування". Копія цих даних потрапила до журналістів.
Завдяки цій інформації вдалося ідентифікувати тих, хто намагався завербувати українців та вишукував жертв для російських тортур.
Окупанти у Балаклії: кого вдалося ідентифікувати
У межах розслідування вдалося ідентифікувати 46-річного полковника з Воронежа Миколи Кліманова, який є заступником командира з військово-політичної роботи 11-го армійського корпусу Балтійського флоту РФ.
Командування вирішило представити його до нагороди "Орден мужності", оскільки він особисто у Балаклії, Савинцях та інших населених пунктах шукав місцевих жителів, "негативно налаштованих" до Росії. Іншими словами, саме він визначав, кого з людей відвезуть до сумнозвісних тортур.
Ще один представлений до нагороди російський військовий — 45-річний командир стрілецької роти у луганському 202-му стрілецькому полку, що належить до Південного військового округу РФ Володимира Чєрнєва. Як мінімум із 2018 року він є радником так званого голови "ЛНР".
У травні 2022 року Чєрнєв створив і повів групу бійців на пошук "коригувальників та диверсантів", і в результаті нібито знайшов "азовців".
Також журналістам вдалося дізнатися імена кількох співробітників ФСБ, які займалися військовими злочинами в Харківській області.
Оригінал флешки знаходиться в управлінні СБУ Харківської області. Його вивчають слідчі в межах кримінального провадження за статтями №437 ("Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни") та №438 ("Порушення законів та звичаїв війни") Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 8 вересня українські військові доповіли верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському про звільнення міста Балаклія Харківської області. При цьому Кремль відмовився коментувати визволення населеного пункту від російських окупаційних сил.
У вересні Фокус у своїй статті розповідав, що після звільнення Харківської області правоохоронці перевірили тисячі місцевих жителів – чи співпрацювали вони з росіянами, та затримали 16 підозрюваних.