Куратори з ФСБ та кати: ЗС РФ при відступі втратили флешку із секретною інформацією, — ЗМІ

Копія даних потрапила до рук журналістів. Вони встановили особи російських військовослужбовців, які причетні до скоєння військових злочинів на території Харківської області.

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Російські військові під час відступу з Балаклії Харківської області у вересні 2022 року втратили флешку із секретною інформацією та особистими даними військовослужбовців, причетних до скоєння військових злочинів. Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Схеми", опублікованому 7 лютого.

Журналісти встановили не лише підрозділи ЗС РФ, які перебували в Балаклії в період окупації міста, а й окремих військовослужбовців, які знущалися з місцевих жителів.

Як йдеться у статті, один із заступників командира угруповання військ "Балаклея" з політичної роботи забув електронний носій із сотнею різноманітних документів, які проходять під напівсекретним грифом "для службового користування". Копія цих даних потрапила до журналістів.

[ + – ] На флешці виявилося не менше сотні різноманітних документів

Завдяки цій інформації вдалося ідентифікувати тих, хто намагався завербувати українців та вишукував жертв для російських тортур.

Окупанти у Балаклії: кого вдалося ідентифікувати

У межах розслідування вдалося ідентифікувати 46-річного полковника з Воронежа Миколи Кліманова, який є заступником командира з військово-політичної роботи 11-го армійського корпусу Балтійського флоту РФ.

[ + – ] Інформація про Миколу Кліманова

Командування вирішило представити його до нагороди "Орден мужності", оскільки він особисто у Балаклії, Савинцях та інших населених пунктах шукав місцевих жителів, "негативно налаштованих" до Росії. Іншими словами, саме він визначав, кого з людей відвезуть до сумнозвісних тортур.

[ + – ] Микола Кліманов особисто визначав, кого з місцевих жителів відвезуть до катувань

Ще один представлений до нагороди російський військовий — 45-річний командир стрілецької роти у луганському 202-му стрілецькому полку, що належить до Південного військового округу РФ Володимира Чєрнєва. Як мінімум із 2018 року він є радником так званого голови "ЛНР".

У травні 2022 року Чєрнєв створив і повів групу бійців на пошук "коригувальників та диверсантів", і в результаті нібито знайшов "азовців".

[ + – ] Володимир Чєрнєв

Також журналістам вдалося дізнатися імена кількох співробітників ФСБ, які займалися військовими злочинами в Харківській області.

Оригінал флешки знаходиться в управлінні СБУ Харківської області. Його вивчають слідчі в межах кримінального провадження за статтями №437 ("Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни") та №438 ("Порушення законів та звичаїв війни") Кримінального кодексу України.

[ + – ] Розслідування журналістів проєкту "Схеми"

Нагадаємо, 8 вересня українські військові доповіли верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському про звільнення міста Балаклія Харківської області. При цьому Кремль відмовився коментувати визволення населеного пункту від російських окупаційних сил.

У вересні Фокус у своїй статті розповідав, що після звільнення Харківської області правоохоронці перевірили тисячі місцевих жителів – чи співпрацювали вони з росіянами, та затримали 16 підозрюваних.