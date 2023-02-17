Привез военные "трофеи": в Москве на Курском вокзале задержали мужчину с минами (фото)

По данным журналистов, неизвестный прибыл из зоны боевых действий в Украине. Через рамку металлоискателя он хотел пронести взрыватели и предметы, похожие на гранаты Ф-1.

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В Москве на Курском вокзале 17 февраля задержали мужчину, который хотел пронести взрыватели и противопехотные мины. Об этом сообщило российское медиа SHOT со ссылкой на информированные источники.

Несколько взрывателей, две противопехотные мины и еще одно неустановленное взрывное устройство правоохранители обнаружили при прохождении гражданином рамки металлоискателя. Территорию вокзала оцепили.

[ + – ] Взрыватели и противопехотные мины выявили при прохождении металоискателя

"Мужчину с предметами, похожими на гранаты Ф-1 (ручная противопехотная граната, — ред), задержали у Курского вокзала в Москве", — сказано в сообщении.

Собеседник 360tv в экстренных службах уточнил, что инцидент произошел в 8-м зале вокзала. На месте работают сотрудники полиции и кинологи.

Возраст и личность мужчины не разглашают. По данным медиа SHOT, он прибыл из зоны боевых действий в Украине и привез с собой "трофеи".

Позже задержанного доставили в отдел полиции, проводится проверка, пишет ТАСС.

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