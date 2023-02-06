Хотел украсть Ленина: в Москве задержали мужчину, пытавшегося пробраться в Мавзолей, — СМИ

По информации журналистов, правонарушителя сразу же задержали полицейские. Позже на место событий приехала скорая помощь. Врачи установили, что у мужчины психическое расстройство на фоне опьянения.

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В центре российской столицы Москвы мужчина попытался украсть из Мавзолея тело лидера большевиков Владимира Ленина. Однако ему это не удалось, он был задержан полицией. Об этом сообщает издание "Московский комсомолец" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, 42-летний москвич ночью пришел на Красную площадь и попытался открыть дверь Мавзолея. Однако его оперативно задержали полицейские. Правонарушитель признался, что хотел похитить тело Ленина.

Позже на место событий приехала скорая помощь. Врачи установили, что у мужчины психическое расстройство на фоне опьянения.

Он рассказал, что утром 5 февраля поехал к школьному другу в город Пушкино Московской области. Однако уже в 23:00 оказался на Тверской улице в Москве, где с кем-то выпивал алкогольные напитки. Дальнейшие развития событий житель столицы РФ не помнит.

Как удалось узнать изданию, мужчина работал сборщиком мебели. 5 лет назад он развелся с женой, у них было трое детей. После развода он переехал в квартиру мамы и начал много выпивать спиртного. В последне время москвич сидел почти без работы, а все свободное время он проводил в компании случайных знакомых.

Напомним, в апреле 2022 года в оккупированном Геническе установили памятник Владимиру Ленину. Оккупационные власти также установили над зданием городской администрации флаги РФ и СССР.

Ранее, в июне 2021-го под Мавзолеем в Москве полицейские задержали мужчину, который призывал Ленина проснутся. Сообщалось, что пикетировавшему не удалось простоять на Красной площади и минуты.