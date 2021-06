"У нас снова есть царь", - под Мавзолеем задержали мужчину, призывавшего Ленина проснуться

Сообщается, что пикетировавшему не удалось простоять на Красной площади и минуты.

В Москве на Красной площади полиция задержала Руслана Осипова, вышедшего с одиночным пикетом под Мавзолей, в котором лежит тело вождя СССР Владимира Ленина. Мужчина держал в руках плакат с надписью "Wake up we have a tsar again" ("Проснись, у нас снова царь").

Об этом рассказывает портал "ОВД-Инфо" со ссылкой на супругу Осипова.

Сообщается, что призывавшему Ленина пробудиться удалось простоять на Красной площади с плакатом лишь около десяти секунд, после чего его задержали правоохранители и отвезли в отделение полиции по району Китай-город.

На Осипова составили административный протокол из-за участия в несогласованной публичной акции (ч.5 ст.20.2. КоАП РФ). Санкция по этой статье предусматривает штраф от 10 до 20 тысяч рублей или обязательные работы до сорока часов.

После вручения протокола Осипова отпустили, назначив рассмотрение дела в суде на 17 июня.

"ОВД-Инфо" отмечает, что правоохранители регулярно задерживают людей за участие в различных акциях на Красной площади, в том числе — за пикеты со смайликом или чистым листом бумаги.

Федеральный закон о собраниях и митингах гласит, что разрешение на проведение публичных акций на Красной площади выдается лично президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, с начала года по России прокатилась волна митингов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, осужденного к 3,5 годам лишения свободы. С учетом проведенного года под домашним арестом политику придется пробыть в колонии 2,5 года. Последняя крупная акция в поддержку Навального прошла 21 апреля.