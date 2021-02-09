"Любовь сильнее страха": сторонники Навального анонсировали новую акцию на 14 февраля

Акция пройдет на "День влюбленных" во дворах и с фонариками. Желающие могут выложить из свечек сердца и опубликовать фото в соцсетях.

Леонид Волков, координатор штабов осужденного российского оппозиционера Алексея Навального, анонсировал на своем Telegram-канале новую акцию протеста в России, которая пройдет под слоганом "Любовь сильнее страха". На этот раз она пройдет не на улицах и площадях, а во дворах.

Волков предложил людям 14 февраля, на "День влюбленных", ровно в 20:00 выйти из своих домов, включить фонарики на телефонах и постоять так несколько минут.

"Идею акции нам подсказал Алексей Навальный, когда показал сердечко для Юлии в зале суда. Может быть, первому будет немного страшно. Но всем остальным — точно нет. Вы постоите несколько минут, потом к вам спустится кто-то еще и еще — из ваших соседей. Вы думали, что вы один во всем большом доме неравнодушны к тому, что происходит в стране? Вы увидите, что это не так. Вы познакомитесь со своими соседями, которые близки вам по духу, и вам станет вместе теплее", — написал Волков.

Также он предложил тем, кто принесет свечи, сделать из них сердечко, сфотографировать его сверху и выложить снимок в соцсетях.

"Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Может быть, именно в вашем дворе, в одном из домов, живет один из тех, кто сейчас под домашним арестом? Но даже из-под домашнего ареста можно выглянуть из окна и увидеть яркое сердечко", — написал Волков.

По словам координатора штабов Навального, акция закончится в 20:15. Силовики не смогут рассредоточиться по абсолютно всем дворам и, соответственно, массовых задержаний на этот раз не будет.

Волков отметил, что 23 и 31 января на уличные протесты вышли сотни тысяч человек. По его информации, тогда задержали более 12 тысяч человек.

"Путин сделал страх своим главным и единственным оружием. Значит, нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха", — считает Волков.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос издания "Медуза", так прокомментировал анонс новой акции сторонников Навального:

"Затрудняюсь сказать. В кошки-мышки ни с кем мы играть не будем. Но, безусловно, наши все правоохранители в случае нарушения закона виновных будут привлекать к ответственности", — сказал Песков.

Напомним, 17 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. Сообщалось, что за несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4 000 человек и возбудили два десятка уголовных дел.

2 февраля суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Акции проходили в Москве и в Питере и 2 февраля, вскоре после вынесения приговора Навальному. Силовики также проводили задержания протестующих.