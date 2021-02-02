В Питере объявили об акции в поддержку Навального, а в Москве начались задержания (видео)

Российские СМИ сообщают, что в Москве перекрыли несколько станций метро. Силовики проводят задержания сторонников Навального, которые вышли на улицы.

Представители команды Алексея Навального написали на их официальном канале в Telegram, что в Санкт-Петербурге также начинается митинг в поддержку осужденного оппозиционера. Протестующие будут собираться на Невском проспекте.

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Параллельно с этим митинг в поддержку осужденного Навального проходит в Москве. Там, по сообщениям российских СМИ, уже начались задержания сторонников оппозиционера.

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Издание "РИА Новости" сообщает, что силовики вытесняют журналистов с Манежной площади, где собираются люди в поддержку Навального.

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Российские правоохранители распорядились закрыть сразу несколько станций столичного метрополитена. В частности, поезда не будут останавливаться на станциях "Охотный ряд", "Александровский сад", "Площадь революции" и "Театральная".

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Телеканал "Дождь" ведет онлайн-трансляцию происходящего во время митингов в России.

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Отметим, суд в Москве заменил "условный" срок Навальному по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом проведенного года под домашним арестом оппозиционер проведет в колонии общего режима 2,5 года. Кроме того Навальному назначили штраф в 500 тысяч рублей.

Речь Навального во время этого заседания превратилась в очередной призыв к гражданам РФ выходить на массовые демонстрации.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". "Судебное заседание" прошло прямо в отделении полиции. Сразу же после случившегося Навальный записал видеообращение, призвав россиян выходить на улицы и устраивать протестные акции.

23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера. За несколько часов с начала протестов полицейские задержали 3 068 человек.

31 января протесты из-за задержания Навального повторились. По итогам массовых акций протеста силовики задержали более 4000 человек и возбудили два десятка уголовных дел. Журналист Юрий Дудь высказал уважение тем, кто вышел на акции протеста в России 31 января.