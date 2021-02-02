У Пітері теж оголосили про акцію на підтримку Навального. У Москві почалися затримання (відео)

Російські ЗМІ повідомляють, що в Москві перекрили кілька станцій метро. Силовики проводять затримання прихильників Навального, які вийшли на вулиці.

Представники команди Олексія Навального написали на їхньому офіційному каналі в Telegram, що в Санкт-Петербурзі також починається мітинг на підтримку засудженого опозиціонера. Протестувальники збиратимуться на Невському проспекті.

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Паралельно з цим мітинг на підтримку засудженого Навального проходить у Москві. Там, за повідомленнями російських ЗМІ, уже почалися затримання прихильників опозиціонера.

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Видання "РИА Новости" повідомляє, що силовики витісняють журналістів з Манежної площі, де збираються люди на підтримку Навального.

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Російські правоохоронці розпорядилися закрити відразу кілька станцій столичного метрополітену. Зокрема, потяги не зупинятимуться на станціях "Охотний ряд", "Олександрівський сад", "Площа революції" і "Театральна".

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Телеканал "Дождь" веде онлайн-трансляцію того, що відбувається під час мітингів у Росії.

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Зазначимо, що суд у Москві замінив "умовний" термін Навальному в справі "Ів Роше" на реальний. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом опозиціонер проведе в колонії загального режиму 2,5 роки. Крім того, Навальному призначили штраф 500 тисяч рублів.

Мова Навального під час цього засідання перетворилася в черговий призов громадян РФ виходити на масові демонстрації.

Нагадаємо: 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, котрий повернувся в Росію, у справі "Ів Роше". "Судове засідання" пройшло прямо у відділенні поліції. Відразу ж після того, що сталося, Навальний записав відеозвернення, закликавши росіян виходити на вулиці і влаштовувати протестні акції.

23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера. За кілька годин з початку протестів поліцейські затримали 3 068 осіб.

31 січня протести через затримання Навального повторилися. За підсумками масових акцій протесту силовики затримали понад 4000 осіб і порушили два десятки кримінальних справ. Журналіст Юрій Дудь висловив повагу тим, хто вийшов на акції протесту в Росії 31 січня.