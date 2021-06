"У нас знову є цар", — під Мавзолеєм затримали чоловіка, який закликав Леніна прокинутися

Повідомляється, що пікетувальнику не вдалося простояти на Червоній площі й хвилини.

У Москві на Червоній площі поліція затримала Руслана Осипова, що вийшов з одиничним пікетом під Мавзолей, в якому лежить тіло вождя СРСР Володимира Леніна. Чоловік тримав у руках плакат з написом "Wake up we have a tsar again" ("Прокинься, у нас знову цар").

Про це розповідає портал "ОВД-Инфо" з посиланням на дружину Осипова.

Повідомляється, чоловіку, який закликав Леніна прокинутися, вдалося простояти на Червоній площі з плакатом лише близько десяти секунд, після чого його затримали правоохоронці й відвезли у відділення поліції по району Китай-місто.

На Осипова склали адміністративний протокол через участь в неузгодженій публічній акції (ч.5 ст.20.2. КпАП РФ). Санкція за цією статтею передбачає штраф від 10 до 20 тисяч рублів або громадські роботи до сорока годин.

Після вручення протоколу Осипова відпустили, призначивши розгляд справи в суді на 17 червня.

"ОВД-Инфо" зазначає, що правоохоронці регулярно затримують людей за участь в різних акціях на Червоній площі, в тому числі — за пікети зі смайликом або чистим аркушем паперу.

Відповідно до Федерального закону про збори та мітинги, дозвіл на проведення публічних акцій на Червоній площі видається особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, з початку року по Росії прокотилася хвиля мітингів на підтримку опозиціонера Олексія Навального, засудженого до 3,5 років позбавлення волі. З урахуванням проведеного року під домашнім арештом політику доведеться пробути в колонії 2,5 року. Остання велика акція на підтримку Навального пройшла 21 квітня.