Хотів вкрасти Леніна: у Москві затримали чоловіка, який намагався пробратися до Мавзолею, — ЗМІ

За інформацією журналістів, правопорушника одразу ж затримали поліцейські. Пізніше на місце подій приїхала швидка допомога. Лікарі встановили, що чоловік має психічний розлад на фоні сп'яніння.

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У центрі російської столиці Москви чоловік спробував вкрасти з Мавзолею тіло лідера більшовиків Володимира Леніна. Однак йому це не вдалося, його затримали поліція. Про це повідомляє видання "Московський комсомолець" із посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За інформацією журналістів, 42-річний москвич уночі прийшов на Червону площу і спробував відчинити двері Мавзолею. Проте його оперативно затримали поліцейські. Правопорушник зізнався, що хотів викрасти тіло Леніна.

Пізніше на місце подій приїхала швидка допомога. Лікарі встановили, що чоловік має психічний розлад на тлі сп'яніння.

Він розповів, що вранці, 5 лютого, поїхав до шкільного друга до міста Пушкіно Московської області. Проте вже о 23:00 опинився на вулиці Тверській в Москві, де з кимось випивав алкогольні напої. Подальшого розвитку подій мешканець столиці РФ не пам'ятає.

Як вдалося дізнатися виданню, чоловік працював збирачем меблів. 5 років тому він розлучився із дружиною, у них було троє дітей. Після розлучення він переїхав у квартиру мами та почав багато випивати спиртного. Останнім часом москвич сидів майже без роботи, а весь вільний час проводив у компанії випадкових знайомих.

Нагадаємо, у квітні 2022 року в окупованому Генічеську встановили пам'ятник Володимиру Леніну. Окупаційна влада також встановила над будівлею міської адміністрації прапори РФ та СРСР.

Раніше, у червні 2021-го під Мавзолеєм у Москві поліцейські затримали чоловіка, який закликав Леніна прокинутися. Повідомлялося, що пікетувальникові не вдалося простояти на Червоній площі і хвилини.