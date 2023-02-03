"Неадекватный клиент": во Франции задержали мужчину, который угрожал взорвать себя в поезде

24-летний пассажир поезда Кольмар-Париж заявил, что устроит теракт. Его арестовал полицейский, который был не при исполнении своих обязанностей и ехал по своим делам.

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В пятницу, 3 февраля, в Лотарингии, Франция, был арестован 24-летний мужчина, угрожавший устроить теракт в скоростном поезде на маршруте Кольмар-Париж. Об этом пишет французский сайт 20 minutes со ссылкой на агентство AFP.

"Ситуация исправлена ​​и находится под контролем. Этот человек был арестован", — прокомментировал представитель железнодорожного оператора Франции компании SNCF.

Как сообщается, пассажир в поезде угрожал себя взорвать и спрашивал у окружающих, "верят ли они в Бога", передают некоторые СМИ. Его арестовал полицейский, который был не при исполнении своих обязанностей и ехал по своим делам. Издание France Info уточняет, что новая программа Travel and Protect позволяет сотрудникам правоохранительных органов передвигаться вместе со своим табельным оружием. Это и позволило полицейскому обезвредить злоумышленника.

[ + – ] Полиция входит в поезд

После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен написал у себя в Twitter, что внедренная им программа Travel and Protect показывает свою эффективность в действии.

"Система Travel Protect, которую я внедрил, каждый день доказывает свою эффективность для безопасности французов в транспорте! Этим утром офицер полиции, воспользовавшийся этим, арестовал угрожающего человека на борту TGV [скоростной поезд] в [департаменте] Мозеле. Слава ему!" — прокомментировал он.

Чтобы отвезти мужчину в полицейский участок, поезд остановили на станции Лувиньи. Из-за этого состав задержался на полтора часа. Компания SNCF, информируя о ситуации, написала, что опоздание происходит из-за "неадекватного поведения клиента, который помешал поездке".

Железнодорожная компания уточнила журналистам, что пока не знает, действительно ли мужчина собирался себя подорвать или это было пустой угрозой.

Напомним, в четверг, 2 февраля, во французском городке Сент-Этьен полиция задержала Эдгардо Греко, ранее принадлежавшего к одной из самых влиятельных мафиозных организаций Италии. Он скрывался 16 лет, работая пиццайоло.