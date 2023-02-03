Работал в пиццерии: во Франции задержали итальянского мафиози, скрывавшегося 16 лет (фото)

По данным Интерпола, Эдгардо Греко разыскивался за убийство двух братьев, которых забили до смерти в рыбном магазине в Калабрии из-за мафиозной войны в начале 90-х.

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Полиция во Франции в четверг, 2 февраля, задержала Эдгардо Греко, ранее принадлежавшего к одной из самых влиятельных мафиозных организаций Италии. Он скрывался 16 лет, работая пиццайоло. Об этом сообщается на официальном сайте Интерпола.

Как уточняется, 63-летний мужчина подозревается в принадлежности к печально известной криминальной группировке "Ндрангета", центр которой находится в Калабрии, на юге Италии.По данным Интерпола, Греко разыскивался за убийства двух братьев, совершенное из-за мафиозной войны между двумя кланами в 1991 году. Стефано и Джузеппе Бартоломео забили железными прутьями до смерти в рыбном магазине в маленьком городке Козенца в Калабрии. Их тела так и не нашли, по версии следствия — их растворили в кислоте.

Позже Греко был осужден за совершенные преступления, но смог сбежать в другую страну.

[ + – ] Греко жил во Франции под вымышленным именем "Паоло Димитрио"

Полиция задержала итальянца во французском городе Сент-Этьен, где он проживал с 2014 года под вымышленным именем Паоло Димитрио, пишет Mirror. Последние три года он работал здесь пиццайоло и управлял небольшим итальянским рестораном Caffe Rossini.

[ + – ] Полиция последние 15 лет разыскивает и проводит аресты мафиози из "Ндрангеты"

С 2013 года "Ндрангета" считается одной из самых опасных преступных организаций в мире с оборотом около 53 миллиардов евро. Основной деятельностью группировки является незаконный оборот наркотиков, влияние на голоса избирателей, вымогательство, ростовщичество, торговля оружием, азартные игры и утилизация токсичных и радиоактивных отходов.

На протяжении последних 15 лет полиция разыскивает и проводит аресты членов "Ндрангеты". Так, в феврале 2008 года после 18 лет нахождения в розыске был задержан глава группировки 57-летний Паскуале Конделло.

Напомним, 16 января итальянское агентство ANSA сообщило, что карабинеры арестовали одного из главарей сицилийского преступного синдиката "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро, который скрывался от правосудия около 30 лет. "Крестного отца" сицилийской мафии задержали в частной клинике Маддалена в Палермо, где он находился на стационарном лечении, и увезли в изолятор строгого режима.