Працював у піцерії: у Франції затримали італійського мафіозі, який ховався 16 років (фото)

За даними Інтерполу, Едгардо Греко розшукували за вбивство двох братів, яких забили до смерті в рибному магазині в Калабрії через мафіозну війну на початку 90-х.

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Поліція у Франції в четвер, 2 лютого, затримала Едгардо Греко, який раніше належав до однієї з найвпливовіших мафіозних організацій Італії. Він ховався 16 років, працюючи піццайоло. Про це повідомляється на офіційному сайті Інтерполу.

Як уточнюється, 63-річного чоловіка підозрюють у приналежності до прикро відомого кримінального угрупування "Ндрангета", центр якого розташований у Калабрії, на півдні Італії. За даними Інтерполу, Греко розшукували за вбивства двох братів, скоєне через мафіозну війну між двома кланами 1991 року. Стефано та Джузеппе Бартоломео забили залізними прутами до смерті в рибному магазині в маленькому містечку Козенца в Калабрії. Їхні тіла так і не знайшли, за версією слідства, їх розчинили в кислоті.

Пізніше Греко засудили за скоєні злочини, але він зміг втекти в іншу країну.

[ + – ] Греко жив у Франції під вигаданим ім'ям "Паоло Дімітріо"

Поліція затримала італійця у французькому місті Сент-Етьєн, де він проживав із 2014 року під вигаданим ім'ям Паоло Дімітріо, пише Mirror. Останні три роки він працював тут піцайоло та керував невеликим італійським рестораном Caffe Rossini.

[ + – ] Поліція останні 15 років розшукує та проводить арешти мафіозі з "Ндрангети"

З 2013 року "Ндрангета" вважається однією з найнебезпечніших злочинних організацій у світі з оборотом близько 53 мільярдів євро. Основною діяльністю угруповання є незаконний обіг наркотиків, уплив на голоси виборців, здирство, лихварство, торгівля зброєю, азартні ігри й утилізація токсичних і радіоактивних відходів.

Протягом останніх 15 років поліція розшукує та проводить арешти членів "Ндрангети". Так, у лютому 2008 року після 18 років перебування в розшуку було затримано голову угруповання 57-річного Паскуалу Конделло.

Нагадаємо, 16 січня італійське агентство ANSA повідомило, що карабінери заарештували одного з ватажків сицилійського злочинного синдикату "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро, який переховувався від правосуддя близько 30 років. "Хрещеного батька" сицилійської мафії затримали в приватній клініці Маддалена в Палермо, де він перебував на стаціонарному лікуванні, та відвезли в ізолятор суворого режиму.