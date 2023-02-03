Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

Працював у піцерії: у Франції затримали італійського мафіозі, який ховався 16 років (фото)

едгардо греко мафіозі ресторан
Едгардо Греко працював піцайоло в невеликому ресторані

За даними Інтерполу, Едгардо Греко розшукували за вбивство двох братів, яких забили до смерті в рибному магазині в Калабрії через мафіозну війну на початку 90-х.

Related video

Поліція у Франції в четвер, 2 лютого, затримала Едгардо Греко, який раніше належав до однієї з найвпливовіших мафіозних організацій Італії. Він ховався 16 років, працюючи піццайоло. Про це повідомляється на офіційному сайті Інтерполу.

Як уточнюється, 63-річного чоловіка підозрюють у приналежності до прикро відомого кримінального угрупування "Ндрангета", центр якого розташований у Калабрії, на півдні Італії. За даними Інтерполу, Греко розшукували за вбивства двох братів, скоєне через мафіозну війну між двома кланами 1991 року. Стефано та Джузеппе Бартоломео забили залізними прутами до смерті в рибному магазині в маленькому містечку Козенца в Калабрії. Їхні тіла так і не знайшли, за версією слідства, їх розчинили в кислоті.

Пізніше Греко засудили за скоєні злочини, але він зміг втекти в іншу країну.

егардо греко Fullscreen
Греко жив у Франції під вигаданим ім'ям "Паоло Дімітріо"

Поліція затримала італійця у французькому місті Сент-Етьєн, де він проживав із 2014 року під вигаданим ім'ям Паоло Дімітріо, пише Mirror. Останні три роки він працював тут піцайоло та керував невеликим італійським рестораном Caffe Rossini.

інтерпол мафіозі Fullscreen
Поліція останні 15 років розшукує та проводить арешти мафіозі з "Ндрангети"

З 2013 року "Ндрангета" вважається однією з найнебезпечніших злочинних організацій у світі з оборотом близько 53 мільярдів євро. Основною діяльністю угруповання є незаконний обіг наркотиків, уплив на голоси виборців, здирство, лихварство, торгівля зброєю, азартні ігри й утилізація токсичних і радіоактивних відходів.

Протягом останніх 15 років поліція розшукує та проводить арешти членів "Ндрангети". Так, у лютому 2008 року після 18 років перебування в розшуку було затримано голову угруповання 57-річного Паскуалу Конделло.

Нагадаємо, 16 січня італійське агентство ANSA повідомило, що карабінери заарештували одного з ватажків сицилійського злочинного синдикату "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро, який переховувався від правосуддя близько 30 років. "Хрещеного батька" сицилійської мафії затримали в приватній клініці Маддалена в Палермо, де він перебував на стаціонарному лікуванні, та відвезли в ізолятор суворого режиму.