В Італії затримали боса "Коза ностри" Денаро, який переховувався 30 років (відео)

Ватажок мафіозного синдикату з прізвиськом "Діаболік" довгий час був найвідомішим злочинцем у світі. Мафіозі, на совісті якого десятки вбивств, у тому числі дітей, затримали в лікарні Палермо, де він проходив стаціонарне лікування.

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Італійським карабінерам вдалося заарештувати одного з ватажків сицилійського злочинного синдикату "Коза ностра" Маттео Мессіну Денаро, який ховався від правосуддя близько 30 років. "Хрещеного батька" сицилійської мафії затримали у приватній клініці Маддалена у Палермо, де він перебував на стаціонарному лікуванні, та відвезли до ізолятора суворого режиму. Про це 16 січня повідомило італійське агентство ANSA.

Пізніше у мережі з'явилося відео затримання. На кадрах правоохоронці виводять Денаро з будівлі клініки та садять у автомобіль. Журналісти зазначають, що мафіозі не чинив силовикам жодного опору.

У зв'язку з затриманням відомого злочинця, якого шукали з 1993 року, голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила, що ця подія є великою перемогою держави, яка не здається перед мафією.

Злочини Маттео Денаро

Майбутній бос італійської мафії родом із Сицилії – його родина проживала в комуні Кастельвітрано, провінція Трапані. Батько Денаро, відомий як Дон Чіччо, свого часу також перебував у мафії і був головою території Кастельвітрано.

60-річний Денаро очолював Козу ностру з 2009 року. Ще в молодості він отримав великі зв'язки в політичних і фінансових колах через свого брата Сальваторе, який працював у Банку Сікуліа, заснованому сім'єю Д'Алі. У 1990-х Антоніо Д'Алі став сенатором від партії колишнього італійського прем'єра Сільвіо Берлусконі, а згодом став заступником міністра внутрішніх справ.

[ + – ] Маттео Мессіна Денаро в молодості. Фото: УНІАН

За інформацією поліцейських, Денаро до свого обрання на роль боса сицилійської мафії був безпосереднім виконавцем масових вбивств, взявши собі прізвисько антигероя італійських коміксів — Діаболік. На його рахунку десятки вбивств чиновників та їхніх сімей, включаючи дітей та вагітних жінок, а також теракти із десятками постраждалих. Зокрема силовики вважають, що Денаро був організатором викрадення 12-річного сина одного зі свідків, який мав свідчити в суді. Дитину тримали понад два роки, після чого задушили, а тіло розчинили у кислоті.

"Жертвами моїх вбивств можна заповнити цілий цвинтар", — зізнався якось Денаро в одному з інтерв'ю.

Раніше повідомлялося, що в серпні 2022 року в Італії затримали найманого вбивцю Маттео Костакурта, якого звинувачували у зв'язку з мафією. За інформацією видання La Repubblica, 38-річний Костакурта був знайомий із принцом Гаррі та вбивав злочинців "заради розваги".