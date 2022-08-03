В Італії заарештували аристократа, який працював кілером у мафії

38-річний Маттео Костакурта грав у поло з принцом Гаррі та вбивав злочинців "заради розваги".

Італійському аристократу, 38-річному Маттео Костакурту, було звинувачено в тому, що він був найманим убивцею мафії. Його звинувачують у тому, що він мало не застрелив представника мафіозного угруповання за 30 тисяч євро. Про це пише La Repubblica.

Маттео на прізвисько "Принц", виявився одним із п'яти заарештованих підозрюваних у злочинній діяльності.

Його арешт, схоже, розплутав павутиння злочинних угод у Римі, які пов'язують діячів злочинного світу, які називали одне одного церковними прізвиськами, так, одного з них звали "Папою римським", а іншого "Святий Петро".

Кажуть, що багатий аристократ пов'язаний з Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), правою терористичною групою, яка вбила 85 людей, коли вона підірвала центральний залізничний вокзал Болоньї в 1980 році.

Аристократа звинувачують у замаху на вбивство Алессіо Марцані — відомого римського мафіозі. Той шантажував своїх побратимів і ті вирішили його позбутися.

Маттео взяв на допомогу албанського злочинця Елвіса Демсе і вони разом вистежили Марцані. Вистрілили в нього в місті Ацилія, під'їхавши на мотоциклі.

Але Марцані вдалося сховатись у житловому будинку, мешканці якого і викликали поліцію. Він зрештою вижив.

Ще одним з організаторів убивства є Алессандро Корвезі, професійний футболіст на пенсії.

Адвокат Костакурти стверджує, що він пристойна людина і не пов'язаний із злочинним світом.

"Костакурта нещодавно був в Африці з черницями, які працюють над проєктами громади Святого Егідія. Це схоже на профіль убивці?" — сказав він. Але в Африці сказали, що ніколи не чули про Костакурта.

[ + – ] Маттео Костакрута грає у поло Фото: La Repubblica

Цікаво, але Костакурта відомий в Італії як гравець у поло. Він є членом того ж клубу Roma Polo Club, що й принц Гаррі. Ймовірно, вони навіть зустрічались на полі.

Костакурта походить зі стародавнього венеціанського роду. Він володіє нерухомістю в Римі біля Ватикану, квартирою в Римі та віллою на Сардинії, де влаштовував розкішні вечірки разом із дружиною.