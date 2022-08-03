В Италии арестовали аристократа, который работал киллером у мафии

38-летний Маттео Костакурта играл в поло с принцем Гарри и убивал преступников "ради развлечения"

Итальянскому аристократу, 38-летнему Маттео Костакурта, был предъявлено обвинение в том, что он был наемным убийцей мафии. Его обвиняют в том, что он чуть не застрелил представителя мафиозной группировки за 30 000 евро. Об этом пишет La Repubblica.

Маттео по прозвищу "Принц", оказался одним из пяти арестованных подозреваемых в преступной деятельности.

Его арест, похоже, распутал паутину преступных соглашений в Риме, связывающих деятелей преступного мира, которые называли друг друга церковными прозвищами, так, одного из них звали "Папой римским", а другого "Святой Петр".

Говорят, что богатый аристократ связан с Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR), правой террористической группировкой, которая убила 85 человек, когда она взорвала центральный железнодорожный вокзал Болоньи в 1980 году.

Аристократа обвиняют в покушении на убийство Алессио Марцани — известного римского мафиози. Тот шантажировал своих собратьев и те решили от него избавиться.

Маттео взял в помощь албанского преступника Элвиса Демсе и они вместе выследили Марцани. Выстрелили в него в городе Ацилия, подъехав на мотоцикле.

Но Марцани удалось укрыться в жилом доме, жители которого и вызвали полицию. Он в итоге выжил.

Еще одним из организаторов убийства является Алессандро Корвези, профессиональный футболист на пенсии.

Адвокат Костакурты утверждает, что он приличный человек и не связан с преступным миром.

"Костакурта недавно был в Африке с монахинями, которые работают над проектами Общины Святого Эгидия. Это похоже на профиль убийцы?" — сказал он. Но в Африке сказали, что никогда не слышали о Костакурте.

[ + – ] Маттео Костакрута играет в поло Фото: La Repubblica

Примечательно, но Костакурта известен в Италии, как игрок в поло. Он состоит в том же клубе Roma Polo Club, что и принц Гарри. Вероятно, они даже встречались на поле.

Костакурта происходит из древнего венецианского рода. Он владеет недвижимостью в Риме возле Ватикана, квартирой в Риме и виллой на Сардинии, где устраивал роскошные вечеринки вместе с женой.