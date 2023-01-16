В Италии задержали босса "Коза ностры" Денаро, который скрывался 30 лет (видео)

Главарь мафиозного синдиката с прозвищем "Дьяболик" долгое время был самым разыскиваемым преступником в мире. Мафиози, на совести которого десятки убийств, в том числе и детей, задержали в больнице Палермо, где он проходил стационарное лечение.

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Итальянским карабинерам удалось арестовать одного из главарей сицилийского преступного синдиката "Коза ностра" Маттео Мессину Денаро, который скрывался от правосудия около 30 лет. "Крестного отца" сицилийской мафии задержали в частной клинике Маддалена в Палермо, где он находился на стационарном лечении, и увезли в изолятор строгого режима. Об этом 16 января сообщило итальянское агентство ANSA.

Позже в сети появилось видео задержания. На кадрах правоохранители выводят Денаро из здания клиники и помещают в автомобиль. Журналисты отмечают, что мафиози не оказывал силовикам никакого сопротивления.

В связи с поимкой известно преступника, которого искали с 1993 года, председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони заявила, что это событие является великой победой государства, которое не сдается перед лицом мафии.

Преступления Маттео Денаро

Будущий босс итальянской мафии родом из Сицилии — его семья проживала в коммуне Кастельветрано, провинция Трапани. Отец Денаро, известный как Дон Чиччо, в свое время также состоял в мафии и был главой территории Кастельветрано.

60-летний Денаро возглавлял "Коза ностру" с 2009 года. Еще в молодости он обзавелся большими связями в политических и финансовых кругах через своего брата Сальваторе, который работал в Банке Сикулиа, основанном семьей Д’Али. В 1990-х Антонио Д’Али стал сенатором от партии бывшего итальянского премьера Сильвио Берлускони, а позже стал замминистром внутренних дел.

[ + – ] Маттео Мессину Денаро в молодости. Фото: УНИАН

По информации полицейских Денаро до своего избрания на роль босса сицилийской мафии был непосредственным исполнителем массовых убийств, взяв себе прозвище антигероя итальянских комиксов — Дьяболик. На его счету десятки убийств чиновников и их семей, включая детей и беременных женщин, а также теракты с десятками пострадавших. В частности силовики считают, что Денаро был организатором похищения 12 летнего сына одного из свидетелей, который должен был давать показания в суде. Ребенка держали больше двух лет, после чего задушили, а тело растворили в кислоте.

"Жертвами моих убийство можно заполнить целое кладбище", — признался как-то Денаро в одном из интервью.

Ранее сообщалось, что в августе 2022 в Италии задержали наемного убийцу Маттео Костакурта, которого обвиняли в связи с мафией. По информации издания La Repubblica, 38-летний Костакурта был знаком с принцем Гарри и убивал преступников "ради развлечения".